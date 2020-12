Rasmus Paludans besøg på Nytorv forleden forløb roligt. Ifølge Helle Blak (SF) er det dog beskæmmende, at kommunen intet hører om hans ankomst. Foto: Kim Brandt Foto: Kim Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Politiker raser efter Paludan-besøg: Kommune blev ikke orienteret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker raser efter Paludan-besøg: Kommune blev ikke orienteret

Rasmus Paludans besøg i Slagelse onsdag eftermiddag var varslet. Politi så dog hverken anledning til at orientere kommune eller give en formel tilladelse.

Slagelse - 04. december 2020 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Vi har aldrig prøvet at have 20 betjente omkring os i SF. End ikke når en partiformand er på besøg, lyder det fra SF's Helle Blak, der kalder det forkasteligt, at Stram Kurs' partileder, Rasmus Pa- ludan, pludselig dukker op på Nytorv onsdag eftermiddag, uden Slagelse Kommune er blevet orienteret.

Der er heller ikke blevet givet en formel tilladelse, lyder det i et skriftligt svar til Sjællandske fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet skal nemlig ikke give tilladelse til demonstrationer, men er i denne sag blot blevet underrettet af Rasmus Paludan om, at han i egenskab af partiformand ville være på og ved Nytorv onsdag eftermiddag, er ordlyden.

Ifølge SF-byrådsmedlemmet er det galimatias.

- Det er grotesk. Jeg begriber ikke, at en hadprædikant som ham bare må stille sig op, når vi ved, hvordan det tidligere har været, når han tropper op, mener Helle Blak.

Hos Slagelse Kommune har Center for Teknik og Miljø ikke modtaget nogen henvendelser fra politiet, selv om normal procedure synes at være, at det er politiet, som giver tilladelsen, og at de forud altid retter henvendelse til grundejer. Uagtet at der er tale om et offentligt tilgængeligt sted.

»Skaber utryghed« Ifølge politiet vurderes henvendelser fra gang til gang.

- Og hvis der er grund til at orientere for eksempel kommunen, så gør vi selvfølgelig det. Men det har der ikke været i denne situation. På samme måde ville vi heller ikke orientere, når andre partier går rundt og deler eksempelvis valgmateriale ud, lyder det i svaret til avisen.

At et besøg af Stram Kurs, der kræver skarp bevågenhed af ordensmagten, sammenlignes med »at dele valgmateriale ud«, er dog et skud ved siden af skiven, mener Helle Blak.

- Det er meget utryghedsskabende, når han kommer med så mange betjente. Jeg håber, at de vil orientere næste gang, mener hun.

Rasmus Paludans besøg i Slagelse onsdag eftermiddag var varslet. Politi så dog hverken anledning til at orientere kommune eller give en formel tilladelse. Det skal siges, at besøget forløb roligt.