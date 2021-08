Den 26-årige - nu tidligere - SOSU-elev mener, at hun ville have kunnet afslutte sin uddannelse, hvis hun havde været i praktik et andet sted , end hvor hun endte. Problemet møder politisk forståelse. Foto: Fleur Sativa

Politiker om hårdt arbejdsmiljø: - Det er som et lotteri

Når SOSU-elever fortæller om et hårdt arbejdsmiljø, der presser dem for hårdt, overrasker det ikke Christopher Trung (V), der er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune. Lokalpolitikeren har hørt historien flere gange, siger han.

17. august 2021

- Når der er så mange, der snakker om det, så må der være noget om det.

Sådan siger Christopher Trung (V), der er medlem af social- og beskæftigelsesudvalget i Slagelse Kommune, hvor han også sidder i byrådet, og ifølge eget udsagn er stødt på »den samme historie fra flere SOSU-elever«: Arbejdsmiljøet er for hårdt, og det knækker dem, før de overhovedet er uddannede.

- Jeg ved, at vi har mange dygtige SOSU-ansatte, der gør en stor indsats for både borgere og elever. Men jeg synes også, at jeg hører de her historier lidt for ofte: Elever, der på grund af et for stort arbejdspres bliver mødt med en forventning om, at de skal kunne en helt masse. Selv ting, de faktisk ikke må. For eksempel at have med demente at gøre, fortæller han.

Ifølge Christopher Trung er der ét særligt stort problem ved det hårde arbejdsmiljø, som SOSU-elever bliver mødt med i praktikken:

- Eleverne er bange for at sige fra, for så kan praktikstedet pludselig ikke bruge dem længere, siger han og peger på, at elever for eksempel risikerer at blive fyret, hvis de ikke følger med.

Ikke overrasket Selv om det burde være anderledes, er Christopher Trung ikke overrasket:

- Det er presset område. Der mangler hænder. Men lige nu minder det om et lotteri, når det kommer til, om man som elev får en god eller dårlig praktikperiode - og sådan bør det ikke være, siger han og uddyber:

- Du kan faktisk have to elever, der har det samme udgangspunkt - de er lige dygtige - men alligevel består den ene, mens den anden enten bliver smidt ud eller falder fra. Hvorfor? Forskellen er, hvilken praktikperiode de har haft.¨ Artiklen fortsætter efter billedet...

Kalundborg Kommune fyrede Michelle Christensen, da hun havde blot tre måneder af sin uddannelse tilbage. Men kommunen mener, at man - ligesom i Slagelse - gør alt for at fastholde SOSU-elever.

At SOSU-elever har det hårdt, genkender formanden for Danske SOSU-skoler, Lisbeth Nørgaard.

- Der stilles store krav til SOSU-elever både i teori og i praksis. Det skyldes dels, at det nære sundhedsvæsen har fået et løft. Og dels at vi befinder os i en situation, hvor der er for få uddannede, så de, der er ude i marken, løber stærkt. Ofte meget stærkt, forklarer hun.

Indgår på lige fod Lisbeth Nørgaard mener dog, at det er »for malerisk« at kalde det »et lotteri«:

- Jeg er enig i, at der er forskel på praktikstederne, ligesom der er forskel på alle andre arbejdssteder, siger hun og peger på, at der også er forskel på det arbejdsmiljø en SOSU-elev møder, og det en tømrer-elev gør.

- En tømrer-elev kommer ikke ud og får ansvaret for at bygge et helt hus den første dag i praktik. Men vores elever kommer ret hurtigt ud på arbejdspladserne og indgår på lige fod med de andre SOSU-ansatte. Det er klart, at der så følger mere ansvar med, forklarer formanden for Danske SOSU-skoler.

Bør ses på politisk - Men kan man ligefrem risikere, at elever bliver sat til arbejdsopgaver, som de egentlig ikke må varetage? For eksempel at have med plejen af demente at gøre?

- Med den mangel på SOSU-ansatte, vi oplever lige nu - ja, så kan der nok godt opstå situationer ude på arbejdspladserne, hvor en elev får arbejdsopgaver, der ligger udenfor vedkommendes kompetenceniveau, siger Lisbeth Nørgaard, men understreger samtidig, at »der altid bør ske en vurdering af, hvilke elever man kan give det øgede ansvar, og at det altid skal ske i et miljø, hvor eleven kan sige fra, hvis det bliver for meget.«

Ifølge Christopher Trung er det arbejdsmiljøet noget, man bør se på politisk:

- Hvordan sikrer vi nok personale? Og har vi i kommunerne den ledelsesretning, der skal til for at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø, nævner han som nogle af de oplagte spørgsmål.

