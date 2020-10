Politiker med nyt job takker af ved næste valg: - Det der med blå og rød fungerer ikke for mig

Morten Hass Augustsen (V) stopper ved næste valg. Han har samtidig fået nyt job, hvormed et nyt eventyr venter.

Slagelse - 31. oktober 2020 kl. 18:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Morten Hass Augustsen, der i lange tider har været tilknyttet Slagelse Erhvervscenter, får nu ny luft under vingerne, når han rykker mod nord. Her venter stillingen som projektleder i Kalundborgegnens Erhvervsråd, og hovedpersonen glæder sig, selv om farvellet til Slagelse da bliver vemodigt.

- Jeg har været vildt glad for at være i Slagelse, men nu er det på tide at prøve noget nyt et andet sted, siger Morten Hass Augustsen, der i Kalundborg blandt andet skal være med til at udvikle bymidterne i hele kommunen, det være sig også i Høng og Gørlev, og så meget andet.

Han er opvokset i Hørve i Odsherred, så Kalundborg er derfor et ikke uvant tilflugtssted for ham.

- Det var jo der, vi tog til som børn, siger den 58-årige problemknuser, der dog i mange år har slået sine folder i Slagelse.

Her kom han til for 33 år siden, og siden har han blandt andet været en festlig møtrik i Krabaskens maskineri og en krumtap i udviklingen af en festuge, der i år skulle have festet på jubilæumsvis.

Nej tak til mere politik

Han takker samtidig af i politik. Ikke nu, men om et år, når vælgerne atter skal til stemmeurnen. Til den tid har Morten Hass Augustsen siddet med for Venstre i otte år.

- Jeg synes, at politik er spændende - men jeg synes ikke, jeg er god til det. Det der med rød og blå fungerer ikke for mig. Jeg er for løsningsorienteret til at dele folk op i den ene eller anden lejr, beskriver han og bemærker, at han aldeles ikke smækker med døre eller noget andet.

- Jeg har stor respekt for mine kolleger i byrådet. Det har været en fornøjelse igennem alle årene. Men at det nogle gange kommer til at handle om, hvem der har fået idéen, og ikke, hvad den går ud, har jeg svært ved. Jeg har altid brugt kræfter på at samle folk i alle sammenhænge, og jeg elsker at løse problemer, siger han og lægger her ikke skjul på, at han mener, at tonen indimellem bliver både kras og tangerende til det ubehagelige.

- Jeg er liberal af livssyn, men det gælder vel om at sætte Slagelse først. Jeg vil gerne i gang, og det der med at vente for længe virker ikke for mig. Jeg er nok for følelsesladet til at være politiker, og når vi nogle gange diskuterer problemer, tænker jeg, om det ikke var bedre at få dem løst sammen og komme videre, indrømmer han.

Han bor i Boeslunde, hvor han agter at blive med sin kone og børn.