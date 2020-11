Herreløse katte er et stort problem i Slagelse Kommune, mener 24-årige Phimchanok Khunakon, som selv har måttet tage sig af flere. Her er nogle, som hun har indfanget for at give dem blivende hjem - men det er kommunen, der bør tage ansvar, siger den unge kvinde. Privatfoto

Politiker klar til at se på stigende problem efter pres: - Jeg har aldrig sagt, at jeg var ligeglad

Flere gange har 24-årige Phimchanok Khunakon forsøgt at råbe op om herreløse katte i Slagelse Kommune, som ifølge hende er et stigende problem. Nu vil udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) undersøge sagen.

Slagelse - 18. november 2020 kl. 12:59 Af Fleur Sativa

- Ingen ved, hvor mange vildtlevende og herreløse katte der er. Det er der ingen, der kan svare på. Heller ikke os. Nu må jeg tilbage til mine internatskatte - de har brug for min tid.

Sådan lyder det i en mail fra internatleder Bettina Petersen fra Kattens Værn i Slagelse, efter 24-årige Phimchanok Khunakon har forsøgt at afdække, hvor stort et problem herreløse katte er i kommunen. For problemet er stigende, mener den unge kvinde selv.

Hun har indfanget flere vilde katte og kører i dag rundt i kommunen om natten for at fodre de af dem, der efter alt at dømme er efterladt til dem selv i en tilværelse præget af sult, lopper og daglig kamp for overlevelse.

Derfor har Phimchanok Khunakon gentagne gange forsøgt at råbe kommunale politikere op, ligesom hun har startet en underskriftsindsamling, der skal presse dem til at se på problemet samt skride til handling.

Og nu ser det ud til, at der endelig sker noget.

Fokus på dyrevelfærd I et referat fra et udvalgsmøde den 2. november under et punkt om status og evaluering af rottebekæmpelsen i kommunen, bemærker miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, at man også ønsker at se på »vilde katte« og herunder »en orientering om problemets omfang«. Artiklen fortsætter efter billedet...

Jørgen Grüner (SF) er langt fra ligeglad med herreløse katte, slår han fast. Foto: Thomas Olsen

Det sker, efter der ellers ikke har været den store politiske interesse for at se på problemet. Blandt andet har Sjællandske tidligere beskrevet, hvordan der har været enighed om, at herreløse katte slet ikke var et politisk spørgsmål, men i stedet en sag for kommunens entreprenørservice, som står for snerydning og aflivning af skadedyr som rotter.

En enighed, som miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i fællesskab med erhvervs- og teknikudvalget kom frem til efter forvirring over, hvilket politisk bord sagen overhovedet lå på.

"Vi må som det første få undersøgt, om der er et problem. Og i hvilket omfang det er et problem."

- Jørgen Grüner, formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune - Jørgen Grüner, formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune Men når førstnævnte nu alligevel ser på sagen, er der ifølge udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) altså ikke tale om en »kovending«, men snarere »en generel interesse for dyrevelfærd«:

- Jeg har aldrig sagt, at jeg var ligeglad med vilde katte. For mig handler det om, at alle dyr skal have det godt. Og hvis vi har et problem med herreløse katte, må vi jo se på det problem, forklarer han og peger på, at udvalget allerførst vil have kortlagt problemets størrelse.

- Vi må som det første få undersøgt, om der er et problem. Og i hvilket omfang det er et problem, slår Jørgen Grüner fast, før han vil tage stilling til en løsning.

Én anmeldelse hver 3. dag Udvalgsformanden behøver dog ikke søge længe for et svar. For ifølge entreprenørchef i Slagelse Kommune, Peter Johansen, har antallet af sager om herreløse katte de seneste fire år ligget »ret stabilt med et udsving fra 99 til 134 sager per år«.

Det fremgår af en mail, som er sendt til Phimchanok Khunakon, og som Sjællandske er i besiddelse af.

Foreløbig er der for det indeværende år indgivet 82 anmeldelser om herreløse katte i kommunen, oplyser Peter Johansen videre. Det svarer til, at en borger har henvendt sig otte gange hver eneste måned. Eller én gang cirka hver tredje dag.

- Hver sag/henvendelse kan jo så rumme et forskelligt antal katte, konstaterer Peter Johansen i mailen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Slagelse Kommune er der for det indeværende år indgivet 82 henvendelser om herreløse katte. Men tallet fra Dyrenes Beskyttelse er højere.

Spørger man Dyrenes Beskyttelse er tallet dog langt højere. Her modtog vagtcentralen 1812 sidste år 362 henvendelser vedrørende katte i Slagelse Kommune. Det oplyser familiedyrschef Jens Jokumsen i en mail, Sjællandske er i besiddelse af.

Indtil videre er der indgivet 298 henvendelser i 2020.

- En del af henvendelserne omhandler katte, hvor folk ikke kan finde en ejer, syge katte der går rundt, de kan være påkørte, de kan være dumpede i en papkasse, kommet tilløbende etc., skriver Jens Jokumsen i mailen, der er sendt til Phimchanok Khunakons kæreste, Nicolaj Larsen, som også har involveret sig i sagen.

Vil undersøge tal Ifølge Jørgen Grüner er det interessant at undersøge, hvordan de henvendelser ligger fordelt i kommunen.

- Det er svært at svare på, om det er højt eller lavt. For i forhold til hvad, spørger han retorisk og uddyber:

- Jeg vil gerne se på, om henvendelserne for eksempel knytter sig til et boligområde, eller om det er spredt jævnt over hele kommunen.

"Jeg er bekymret for at kommunen bare vil nedsætte bestanden via aflivning eller i form af skydning (...)"

- Phimchanok Khunakon - Phimchanok Khunakon Udvalgsformanden ved dog ikke, om en sådan opgørelse overhovedet findes. Ligesom der stadig er tvivl om, hvilket politisk udvalg, der skal handle på det, hvis der viser sig at være grundlag for politisk indblanding.

- Det ved vi stadig ikke helt endnu, siger Jørgen Grüner adspurgt til dette.

Phimchanok Khunakon, der fra start har kæmpet kattenes sag, er »meget overrasket og meget positiv over, at Slagelse Kommune vil kigge på problemet«, forklarer hun til Sjællandske.

- Det er en start, siger hun.

Behov for etisk løsning Etiske løsninger er dog nødvendige, understreger Phimchanok Khunakon.

- Jeg er bekymret for at kommunen bare vil nedsætte bestanden via aflivning eller i form af skydning, hvilket ikke er dyrevelfærd empatisk eller etisk korrekt, understreger hun.

I øjeblikket har Slagelse Kommune en aftale med Kattens Værn om indfangning af vilde katte.

Men det er »tilsyneladende ikke nok«, mener Phimchanok Khunakon, der i stedet håber, at Slagelse Kommune vil forebygge problemet gennem for eksempel flere samarbejdspartnere samt kampagner eller reklamer, der skal få folk til at neutralisere deres katte.

- Det vil koste kommunen penge. Men hellere det koster noget nu, end at det eskalerer. Så skal kommunen i sidste ende bruge flere penge på det til den tid, fastslår den unge kvinde, der taler kattenes sag.

Reaktionen fra politisk side glæder Phimchanok Khunakon - men med det forbehold, at der findes en etisk løsning på problemet. Privatfoto.