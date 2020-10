Steen Olsen (S) undrer sig over, at han intet har hørt. Både borgmester og kredsformand vidste besked før ham. Sågar hans egen byrådsgruppe var orienteret om, at Sofie Janning skulle i radioen. Det blev de på et møde, hvor han tilsyneladende ikke selv var til stede.

Politiker ked af fællers tavshed: Var orienteret om sexisme længe før ham selv

Kredsformand for Socialdemokratiet i Slagelse bekræfter, at han blev orienteret om sexisme-sag kort efter hændelsen tidligere på året. Senere har både borgmester og byrådsgruppe fået oplyst, at forurettede Sofie Janning (S) skulle i radioen. Imens var partikollega Steen Olsen, der undrer sig, uvidende om, at pilen pegede på ham.

15. oktober 2020

Et rungende nej. Sådan svarer Steen Olsen (S), der i sidste uge indrømmede, at det nok er ham, der har klappet partifælle og gruppeformand Sofie Janning bagi, på spørgsmålet om, hvorvidt han vidste, at ikke bare borgmesteren, men også kredsformand for partiet i Slagelse Tony Bomholt Rasmussen var orienteret om anklagen imod ham.

- Det er nyt for mig, at episoden skulle være drøftet med kommunekredsens formand. At Sofie på det tidspunkt har talt med ham uden at agere yderligere, gør det jo ikke lettere. Sådan noget var ikke gået, dengang jeg selv var chef. Så var det blevet taget op, siger Steen Olsen, der torsdag i Sjællandske gik bodsgang i en sag, han i dag lægger afstand til.

Han lægger ikke skjul på, at han undrer sig.

- Der er tilsyneladende masser af læringspunkter. Jeg havde selvfølgelig gerne hørt om det, siger Steen Olsen, der i sin »tilståelse« i sidste uge lagde vægt på, at han ikke erindrer klappet, der skulle være leveret under et udvalgsmøde, før politikerne slog bagdelen i stolene i et mødelokale i Torvegade i Slagelse.

Han husker det ikke, og flere øvrige medlemmer af udvalget for specialiserede borgerindsatser har heller intet bemærket, har flere sagt til Sjællandske.

Kredsformand: Det var Sofies valg

Ifølge Tony Bomholt Rasmussen var det ene og alene Sofie Jannings valg, at der ikke skulle gøres mere ved sagen, dengang hun gik til ham.

- Jeg kunne godt have gået videre med det, men det var Sofies valg, at der ikke skulle gøres noget. Og længere er den ikke, og der er intet drama i det, siger kredsformanden, der i samme moment fortæller, at hele byrådsgruppen i øvrigt var orienteret om, at Sofie Janning skulle i radioen for to uger siden.

- Det har alle været vidende om, siger han.

Steen Olsen har dog intet erfaret, siger han selv.

- Godt nok var jeg i Skagen, mens det ene gruppemøde blev afholdt, men jeg har intet kunne læse af referatet heller. Det undrer mig, at gruppen heller ikke har forelagt mig det, siger han.

