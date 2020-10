Steen Olsen (S) afviser nu sin indrømmelse. Sofie Janning (S) peger ellers på ham.

Politiker afviser at have tilstået klap i numsen: Ender vi i retten, vil jeg også nægte

Slagelse - 14. oktober 2020

Et klap bagi har vakt gevaldig debat og såmænd også givet mindre krusninger i Socialdemokratiet i Slagelse.

Steen Olsen (S), der i sidste uge »tilstod«, trækker mere eller mindre sine ord til sig igen. I hvert fald præciserer han nu, at han aldeles ikke tilstår at have tildelt Sofie Janning et klap bagi, selv om det er den tolkning, nok de fleste læsere og borgere må have efter S-politikerens bodsgang i Sjællandske i torsdags.

- Jeg vil bare ikke diskutere det - derfor lægger jeg det frem på den måde, jeg gør, siger en ærgerlig politiker om partifællen, gruppeformand Sofie Janning, der sidste uge pegede på ham som krænkeren.

Det gjorde hun efter i et radioprogram at have sagt, at der var tale om et udvalgsmedlem.

- Hun skyder med spredehagl og indikerer, at det kan være alle de mænd, hun er i udvalg med, men så står jeg frem og siger, at det er mig, der bliver peget på. Men der er fandens til forskel på at sige, at det er mig, hun peger på, og til, at jeg tilstår episoden, siger han og pointerer:

- Og hvis vi hypotetisk set skulle ende i retten, ville jeg også nægte, siger Steen Olsen, der dog her også erkender, at hans tilgang og måde at formidle på nok skulle have været anderledes.

Burde have formuleret sig anderledes

Han mener nemlig ikke, at han har indrømmet at have gjort, som Sofie Janning siger. I hvert fald var det ikke planen at gøre det.

- Men bagefter kan jeg da også godt se, at min tilgang til emnet nok burde være blevet formidlet anderledes. Men det er også vigtigt nu, at vi kommer tilbage. Jeg er jo egentlig bare en kammerat, en mand, der stiller sig frem og siger, at det er ham, der peges på. Intet andet, påpeger han og siger, at det nu er på tide at se fremad.

- Det, der historisk er sket, kan vi intet gøre ved. Men hvad vi gør fremadrettet, er det vigtige. Hvordan tackler vi det, at nogens grænser overskrides. Vi skal videre og være professionelle. Også Sofie og mig i vores samarbejde, siger han, men bemærker også, at sagen da selvfølgelig har konsekvenser.

- Min familie er da blevet mødt med kommentarer, og det gør mig ondt, indrømmer han.