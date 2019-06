Se billedserie Når børne- og ungepolitikken i Slagelse Kommune snart skal revurderes, bliver det med en masse ny inspiration for børne- og ungeudvalget. Her har man nemlig valgt at tage børn og unge med på råd, og onsdag holdt man i den anledning workshops, hvor cirka 45 børn og unge i alderen 5-18 år deltog. Foto: Fleur Sativa

Politik i øjenhøjde: Børn og unge bliver taget med på råd

Slagelse - 19. juni 2019

Pæne omgivelser, pålidelige voksne og en god ven. Så nemt kan det skrues sammen, hvis man spørger børn og unge, hvad der kan gøre deres hverdag bedre.

Og det er netop, hvad man har gjort i Slagelse Kommune. Her skal børne- og ungepolitikken snart revurderes, og onsdag holdt man i den anledning workshops, hvor cirka 45 børn og unge i alderen 5-18 år deltog.

- Vi tænker jo, at det er børnene, det handler om, og det er dem, der er eksperter i, hvad der er godt for dem. Og vi oplever faktisk, at når vi spørger børn og unge og lytter til det, de siger, så har de rigtig mange kvalificerede bud på, hvad der skal til, for at de kan have et godt liv og en god hverdag, fortæller specialkonsulent Trine Rose, som er én af projektlederne på det nye initiativ.

Forud for workshoppen, der blev afholdt på Slagelse Bibliotek, havde Slagelse Kommune foretaget interviews med 50 børn og unge i forskellige aldre og fra forskellige institutioner i hele kommunen for at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem.

Ud fra de svar, kommunen har indhentet, havde børn- og ungeudvalget oprettet forskellige stationer med forskellige temaer, som under workshoppen blev diskuteret yderligere.

Og det er en helt ny måde for kommunens udvalg at lave politik på, forklarer Trine Rose. Når nye politikker tidligere er blevet udarbejdet, har man nemlig traditionelt spurgt andre voksne som for eksempel ledere, lærere og pædagoger om, hvad der er det bedste for børn og unge.

- Så vi har måske ikke været helt så gode til at gå i børnehøjde og spørge dem, som det rent faktisk handler om, erkender projektlederen.

En af dem, der af den grund er glad for endelig at blive taget med på råd, er 17-årige Emilia Stephanie Dziuban. Til daglig går hun i 9. klasse.

- Jeg synes, det er fedt, at de vil snakke med os. For én ting, det er, at lærerne kan have en mening om, hvad der er godt, men vi elever har ofte en helt anden mening. Og det er jo egentlig os, det hele handler om. Det er jo vores fremtid, det påvirker, fortæller hun.

For Emilia Stephanie Dziuban er det derfor vigtigt at have gode lærere. Og at elever har mulighed for at udvikle sig fagligt i sit eget tempo. For eksempel ved at inddele elever i niveauer i stedet for klasser.

Men også bare det at have en god ven, kan være vigtigt, hvis man skal være glad i skolen. Det slår seks-årige Sander Nikolaj Vinther Jørgensen, der går i 1. klasse, fast.

- Hvis en er faldet og har slået sig, så kan man hjælpe en med at komme op, forklarer han.

Han har derfor også en idé til, hvordan man politisk kan sørge for, at han og flere andre børn kan få en ven. Ansvaret for den opgave kan nemlig sagtens ligge hos klasselæreren, mener førsteklasseseleven:

- Min klasselærer kan spørge mig: »Skal vi ikke spørge ham, om han vil være din ven?«, og så kan man blive venner, foreslår Sander Nikolaj Vinther Jørgensen.

I løbet af onsdagens workshop blev i alt otte temaer drøftet. Resultaterne vil blive til overordnede politiske målsætninger og rammer for, hvordan der skal arbejdes i blandt andet kommunens daginstitutioner og på skoler, oplyser specialkonsulent og projektleder Trine Rose.

Det skal ende ud som en konkret handlingsplan eller strategi.