Politijagt: Bil stoppet og betjent trak pistol

Efter et stykke tid blev den anholdte kørt væk. Den stoppede bil blev efterfølgende afhentet af en transportlastbil fra Falck. Den hvide bil var forsynet med svenske nummerplader.

Nysgerrige borgere, som kom for tæt på det afspærrede område, blev gennet ind bag de rød- og hvidstribede afspærringsbånd, og vovede man sig alligevel ind i området, talte ordensmagten med store bogstaver.

Bilen holdt et godt stykke tid midt i gaden, som var blevet spærret af i begge ender. Mindst en person blev anholdt.

En politibetjent måtte trække sin tjenestepistol, da politiet fredag ved 18-tiden stoppede en hvid VW-personbil i Skolegade i Korsør ud for indgangen til kulturcentret.

Vidner så våben

Ifølge TV Øst var det en politijagt fra Odense, som endte i Korsør.

Vagtchef Peter Vestergaard hos Fyns Politi fortæller, at vidner havde set nogen fra bilen med et våben. Da den hvide VW satte kurs mod Sjælland, blev kollegerne i Sydsjællands Politi kontaktet og aktiveret.

Vagtchefen oplyser til tv-stationen, at to personer er blevet anholdt. De er blevet kørt retur til Odense, hvor politiet forøger at klarlægge, hvad der er foregået.