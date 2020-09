3F?erne har demonstreret i fire uger. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Politiet tilkaldt: Vrede 3F'ere og lastbil i nærkontakt

Slagelse - 30. september 2020 kl. 08:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Den faglige konflikt omkring ombygningen af det tidligere Korsør Sygehus fik en ekstra tand tirsdag formiddag, da tre af de demonstrerende 3F'ere måtte skynde sig at træde baglæns efter at have været i nærkontakt med en lastbil, der skulle ind med byggemateriale.

Ifølge A-kasseleder hos 3F Storebælt, Tony Rasmussen, var navnlig én af de tre fra fagforeningen forinden blevet »skubbet« af lastbilen.

- Man kan ikke sige, at de blev påkørt, og ingen af dem kom noget til. Lastbilen kørte langsomt frem, men den kom uden varsel, og det er det, der er problemet. Han kunne lige have bedt os om at flytte os. Så havde vi gjort det, men vi nåede ikke engang at snakke med ham, siger Tony Rasmussen.

Konflikten har nu stået på i fire uger. Hver dag står syv-otte 3F'ere foran sygehuset for at signalere deres utilfredshed med, at ombygningen af det tidligere sygehus til byens nye læge- og sundhedshus blandt andet beskæftiger polske håndværkere, der arbejder uden overenskomst og efter 3F's mening under usunde og farlige forhold.

Det var faglig sekretær i fagforeningen, Hans Henrik Hansen, der var tættest på lastbilen, der skulle ind for at læsse tegl af.

- Jeg kunne mærke lastbilen på mine arme og ben. Han kørte forlæns ind, og efter at være kommet lidt skævt ind i indkørslen, bakkede han og kørte så frem igen. Jeg sagde til ham, at jeg ikke kunne forhindre ham i at køre ind. Han kørte bare frem uden varsling. Han kunne have bedt os om at flytte os. Havde han dyttet, havde vi selvfølgelig flyttet os, siger Hans Henrik Hansen.

Han erkender dog, at demonstranterne også kunne have været hurtigere til at flytte sig.

- Det er ikke okay af ham, men det er måske heller ikke hensigtsmæssigt, at vi bliver stående på fortovet, siger Hans Henrik Hansen.

Politiet kom til stede umiddelbart efter optrinnet.

- Vi talte med begge parter, og der kommer ingen sag ud af det, oplyser vagtchef Kent Edvardsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

