Lørdag den 12. september ledte politi med hunde efter spor i Vemmelev efter en mulig voldtægt. Politiet har efterfølgende anholdt en mistænkt, som nu er varetægtsfængslet frem til 22. oktober.

Send til din ven. X Artiklen: Politiet tavse i mystisk sag om mulig voldtægt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet tavse i mystisk sag om mulig voldtægt

Slagelse - 29. september 2020 kl. 08:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

- Jeg kan bekræfte, at en person er blevet anholdt og varetægtsfængslet frem til 22. oktober. Det siger efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Sjællandske.

Han siger dog samtidig, at grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre, hvilket betyder, at det er yderst sparsomt med oplysninger i sagen til offentligheden.

Det er således ikke offentliggjort, hvorvidt der er tale om en fuldbyrdet voldtægt eller et forsøg. Der er heller ingen konkrete oplysninger om hverken gerningsmand eller offeret.

Fire dage tidligere var en 15-årig pige blevet udsat for blufærdighedskrænkelse ved busstoppestedet i Vemmelev ud for Dagli´Brugsen, da to mænd med mellemøstligt udseende greb fat i hende og befølte hende på intime steder uden på tøjet.

- De to sager har dog ikke noget med hinanden at gøre, understreger efterforskningslederen.

Hunde ledte efter spor Politiet var talstærkt til stede i området omkring Vemmelev Skole lørdag morgen og formiddag den 12. september om morgenen, hvor man ledte efter spor med flere politihunde.

Samme lørdag fortalte vagtchef Henrik Karlsen, at voldtægten ikke havde noget med skolen at gøre, men at det skulle være sket på en privat adresse i nærheden af skolen.

Det gik rygter om, at en privat fest blev »crashet« af en flok uindbudte gæster, og at det så senere udviklede sig til en voldtægt. Men det er ikke noget, som politiet har ønsket at udtale sig om.

Vagtchefen fortalte dog samme lørdag, at politiet »havde en mistænkt i kikkerten«, og det er efter alt at dømme den samme person, som nu er blevet varetægtsfængslet i sagen.

relaterede artikler

Politi efterforsker mulig voldtægt 12. september 2020 kl. 12:17