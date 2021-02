Artiklen: Politiet søger vidner til vanvittig biljagt: Måtte bremse hårdt op for at undgå sammenstød

- I forbindelse med det, vi på politisprog kalder eftersættelsen, søger vi nu to bestemte vidner.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

- Vores politipatrulje eftersatte nemlig den sølvgrå Suzuki ad Ingemannsvej, Skolegade, Smedegade, Sorøvej og endte med et uheld i rundkørslen ved Ndr. Ringgade omkring klokken 14.36, hvor vi fik anholdt og sigtet føreren – han er nu varetægtsfængslet.

Det ene vidne, politiet søger, er den person, der kom kørende ad Smedegade fra midtbyen og ind i rundkørslen Smedegade/Skolegade i en mørk/brunlig Ford, og her måtte bremse hårdt op for både politiet og Suzukien, der fortsatte ud af Smedegade i østlig retning.

- Vi søger også den ældre kvinde, der i sin hvide/lyse personbil drejede til venstre ud fra Strudsbergvej og ud på Sorøvej og her måtte bremse hårdt op og trække helt ind til helleanlægget, for at undgå at blive påkørt, mens Suzukien måtte trække op på for torvet og punkterede ved manøvren.

Hvis du var en af de vidner, vi søger, eller har oplysninger til episoden, kan du ringe til os på 1-1-4.