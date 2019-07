Politiet søger vidner: Indbrudstyve på togt i østbyen

Langfingrede, ubudne gæster er i weekendens løb rendt med ejendele fra flere boliger i Slagelse. Primært i østbyen, hvor politiet antager, at der kan være tale om de samme gerningsmænd.

Fra et hus på Kassebjerggårdsvej blev et armbåndsur af mærket Omega, et B&O-anlæg samt smykker fredag nat stjålet, mens de manglende genstande fra fem andre adresser endnu ikke er gjort op.

Beboere på H.C. Andersensvej havde senere på natten besøg, ligesom to ejendomme på Uranusvej også havde indbrudstyve på besøg. Vel at mærke inden for kort tid.

Der er brugt samme redskab for at tiltuske sig adgang til flere af husene, et koben, melder ordensmagten, der søger vidner.

Der er formentlig tale om to mænd, som om muligt har udvist mistænkelig adfærd i tidsrummet klokken to til fire natten til lørdag.

De to indbrudstyve er blevet filmet af overvågning, lyder det desuden fra politiet.