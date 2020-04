Foto: Anders Ole Olsen

Politiet siger hallo: Covid-19 smitter også i solskin

Slagelse - 24. april 2020 kl. 21:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ligesom i de foregående weekender lover vejrudsigten for de kommende dage flot vejr, og det giver selvfølgelig anledning til, at vi skal udendørs og nyde solen.

- Vi må dog ikke glemme, at vi fortsat har en alvorlig coronakrise, og at der er iværksat nogle indgribende - men afgørende - tiltag for at forhindre smittespredningen, siger politidirektør Lars Harvest.

Politiet har generelt indtryk af, at langt de fleste borgere har fokus på de regler og bestemmelser, der stadig gælder for vores adfærd og samvær i det offentlige rum. Det er dog helt afgørende, at vi ikke slækker på opmærksomheden.

- Hen over påsken og sidenhen er vi blevet mødt af en generelt meget stor forståelse for situationen, og vi appellerer nu til, at borgerne ikke bare lader stå til. Vi har ganske få steder set, at der har været optræk til, at flere personer samles, men det har vores politifolk indtil videre klaret med gode råd, vejledning om at holde afstand og ikke være for mange personer samlet, lyder det.

Der har i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds ikke været de store udfordringer i forhold til forsamlinger, men der er dog nogle områder, hvor der de seneste dage har været grund til særlig opmærksomhed.

Byskovcenteret/Pantholm i Slagelse

Rosengårdsstræde i Vordingborg

Motalavej i Korsør

Bregnevej i Nakskov Der har i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds ikke været de store udfordringer i forhold til forsamlinger, men der er dog nogle områder, hvor der de seneste dage har været grund til særlig opmærksomhed. - Så jeg regner ikke med, at vi i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kommer til at opleve de situationer, som vi eksempelvis har set andre steder, hvor alt for mange mennesker er samlet på alt for lidt plads. Hvis det mod forventning måtte ske i vores område, giver lovgivningen, som det nok er bekendt, mulighed for at udstede en bøde, slutter politidirektøren.

Politiet har modtaget flere henvendelser om ophold og samvær netop disse steder, hvorfor politiet i de kommende dag vil være særligt opmærksomme på disse lokaliteter.