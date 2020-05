Politiet på jagt efter vanvidsbilister i Korsør

Ifølge flere vidner bakkede han sin bil ned gennem gågaden lige så hurtigt, som bilen kunne køre baglæns. Kort tid efter gjorde han det samme ned gennem Nygade, hvor han ramte en bil ud for JM Radio. Det fik et vidne til at tage fat i bilisten for at hive ham ud - angiveligt for at give ham en omgang tørre tæsk. Det lykkedes imidlertid bilisten at undslippe ud gennem bilens siderude.

En blev sigtet for kørsel uden førerret, og en blev sigtet for at overlade sin bil til en person, der ikke har kørekort. Fire bilister blev sigtet for at køre uden sikkerhedssele, to for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for ikke at give tegn, en for at køre med en påhængsvogn uden lys - og så blev en bilist sigtet for at køre med en uindregistreret påhængsvogn, der var forsynet med en forkert nummerplade. Endelig lykkedes også politiet at afsløre en narkopåvirket bilist.