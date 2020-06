Politiet opretholder visitationszone efter uro

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har besluttet at opretholde en visitationszone i et afgrænset område omkring Motalavej i Korsør for at forebygge kriminalitet.

Visitationszonen gælder fra torsdag den 25. juni klokken 20.00 og varer foreløbigt frem til torsdag 9. juli klokken 20.00. Formålet er fortsat at forhindre kriminelle handlinger og på den måde genskabe trygheden i området.

Der har i den seneste periode været episoder med vold, skyderier, trusler, knivstikkerier og slagsmål mellem flere grupperinger i området. Det er politiets opfattelse, at disse konflikter stadig er aktive, og at der er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv og helbred fx ved brug af våben.

For den almindelige borger har visitationszonen ikke stor betydning. Inden for en visitationszone har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.

VisitationszonenNordlig afgrænsning: Vestmotorvejen, strækningen fra Tårnborgvejs underførelse i øst til den vestlige side af Halskovvej i vest.

Vestlig afgrænsning: Halsskovvej, sydgående fra Vestmotorvejen til krydset. Motalavej/Halsskovvej, og derefter mod vest ad Halsskovvej til skovstykke nord for bebyggelsen Fasanhaven. Derefter mod syd langs grønt område vest for Fasanhaven til gangsti, der markerer sydlig afgrænsning af bebyggelsen Fasanhaven.

Sydlig afgrænsning: Stisystemet fra Bragesvej til Dyrehovedsgård Allé ud for nr. 26.

Østlig afgrænsning: Strækningen fra Dyrehovedgårds Allé nr. 26 mod nord til ud for nr. 73, hvor der er et grønt område, og herefter øst til krydset Tårnborgvej/Tårnborgvej, og derefter langs Tårnborgvej mod nord til Vestmotorvejen.

De nævnte vejstrækninger indgår i visitationszonen.