Ebbe Jens Ahlgren peger tilbage i 2019 på de ridser, som sparket mod hans helt nye bil efterlod. Sparket blev optaget af tankstationens videokameraer, men anklagmyndigheden mener ikke, at det er muligt at få dømt den sparkende unge mand af anden etnisk herkomst end dansk. Foto: Helge Wedel

Politiet opgiver sag om spark mod boligformands bil

Ebbe Jens Ahlgren klager til statsadvokaten over politiets afgørelse. Videooptagelser viser, at en identificeret ung mand af anden etnisk herkomst end dansk sparker til boligformandens bil, da han bange og med låste bildøre kører væk fra tankstation.

En eftermiddag i slutningen af oktober 2019 er byrådsmedlem for Venstre og formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren inde på Circle K-tanken på Tårnborgvej for at oddse og købe blomster til sin dengang kræftsyge kone. Samtidig ankommer fire unge af anden etnisk herkomst til tanken i en bil. De tre går ind i butikken, hvor de møder Ebbe Jens Ahlgren på vej ud.

