Politiet med nyt om »gangbro-bilisten«

Et forbudt stof i en 50-årig mands blodprøve var efter alt at dømme et beroligende middel, manden fik på skadestuen - før blodprøven blev taget.

Slagelse - 01. oktober 2020 kl. 10:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

En 50-årig mand fra Korsør har nu én sigtelse mindre at bekymre sig om, da politiet netop har valgt at droppe en sigtelse om kørsel med euforiserende stoffer i blodet.

Tidligere har politiet frafaldet en sigtelse om spritkørsel, da der heller ikke var promiller i bilistens blod.

Mandens kørsel kunne ellers godt kalde på mistanke om kørsel i påvirket tilstand, da han den 22. juli om formiddagen kørte en bil ud på en midlertidig gangbro over Vårby Å, som kun er beregnet til gående, cyklister og knallerter.

Den midlertidige træbro er båret af et stillads og slet ikke dimensioneret til biler.

- Jeg har aldrig set noget lignende, fortalte driftplanlægger Amanda Linke efter påkørslen til Sjællandske.

Omtåget og aggressiv Hun og flere medarbejdere på byggepladsen sad i en skurvogn og holdt møde, da de pludselig hørte et mindre brag ude foran skuret.

Da de kom ud, så de en bil, som sad urokkelig fast på gangbroen. I et smalt sving var den kørt ind i siden på broen, hvorefter bilens højre forhjul var gået igennem træpladen.

Det lykkedes for bilens fører - en 50-årig mand fra Korsør - at komme ud af bilen, hvorefter han til fods stak af fra stedet - op ad Vårby bakke.

På det tidspunkt var politiet blevet tilkaldt, og kort efter kunne de anholde manden, som havde gemt sig i et buskads.

Manden var både omtåget og aggressiv, og derfor blev han kørt til skadestuen for at blive tilset.

- På skadestuen var han stadig aggressiv, og derfor fik han et beroligende middel, oplyser Tom Stysiek fra lokalpolitiet i Slagelse.

Politiet sigtede efterfølgende manden for hensynsløs kørsel efter færdselsloven, men også for spirituskørsel og kørsel med euforiserende stoffer i blodet.

Mistede kortvarigt sit kørekort

Der blev taget flere blodprøver af bilisten, hvor den første viste, at der intet alkohol var i blodet.

Men blodprøve nummer to viste spor af et forbudt stof, og det betød, at manden kortvarigt mistede sit kørekort.

Der opstod så tvivl om, hvorvidt det stof skyldtes det beroligende middel, han fik på skadestuen - før blodprøven blev taget.

- Normalt tager man en blodprøve med det samme, men da manden var meget aggressiv, fik han først et beroligende middel, fortæller politimanden.

Derfor har politiet nu droppet sigtelsen om kørsel med euforiserende stoffer, og manden har fået sit kørekort tilbage.

- Tilbage står blot en sigtelse efter færdselsloven, siger Tom Stysiek.

Der er stadig uklart, hvorfor manden valgte at køre ud på broen, som åbenlyst ikke er beregnet til biler.

Men siden har flere biler forsøgt at komme over broen - flere angiveligt med held, mens et ældre ægtepar i en lille folkevogn »Up« blev afsløret af politiet for cirka tre uger siden, efter de var kommet over broen fra Slagelse-siden.

Siden har arbejderne på stedet sat endnu flere spærringer op i håbet om, at det vil afholde bilerne fra at forsøge at køre over.

Renoveringen af den gamle bro over Vårby Å ventes færdig den 22. oktober.

