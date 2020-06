Selv om uniformerede betjente forleden spillede basketball i en sen aftentime med de unge her på multibanen på Motalavej, så opretholder politiet visitationszonen, mens strafskærpelseszonen med dobbelt straf er sløjfet. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Politiet lemper en smule på Motalavej

Selv om der også har været rolige stunder med uniformerede betjente, der en sen aftentime spillede basketball med de unge på multibanen på Motalavej, så bliver visitationszonen forlænget med en uge frem til torsdag den 9. juli klokken 20.00.

25. juni 2020

Strafskærpelseszonen, der udløser dobbelt straf, må til gengæld være ophævet, da den ikke fremgår af den udsendte meddelelse fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Uro var der så sent som sankthansaften i tirsdags, hvor grupperinger af unge var tæt på at ryge i totterne på hinanden. Hovedårsagen til de mange uroligheder inklusiv stik i brystet på en 17-årig og skud gennem et vindue i en lejlighed er som tidligere beskrevet i Sjællandske en såkaldt klankonflikt mellem to arabiske familier, der hver især råder over flere lejemål i Motalavej-området. Antallet er svært at vurdere, da der til begge familier også er mange fætre og kusiner.

Mangeårige beboere på Motalavej er enige om, at der ikke bliver ro, før familerne er flyttet.

Sidder i bestyrelse Sjællandske erfarer, at repræsentanter fra den ene af de to stridende familier er medlem af en af BoligKorsørs afdelingsbestyrelser i det store boligområde.

Genskabe tryghed Formålet med at opretholde visitationszonen foreløbig en uge mere er ifølge politiet at forhindre kriminelle handlinger og på den måde genskabe trygheden i området.

Politiet fastslår, at der har været episoder med vold, skyderier, trusler, knivstikkerier og slagsmål mellem flere grupperinger i området. Det er politiets opfattelse, at disse konflikter stadig er aktive, og at der er en risiko for, at nogen i området vil foretage strafbare handlinger til fare for andres liv og helbred for eksempel ved brug af våben. Men politiet nævner ikke noget om, at konflikten primært er mellem medlemer af to arabiske familier.

Uden sigtelse For den almindelige borger har visitationszonen ikke stor betydning. Inden for zone har politiet dog lov til stikprøvevis at visitere folk efter våben uden på forhånd at have foretaget en sigtelse og uden at have en egentlig begrundet mistanke om, at den pågældende er i besiddelse af våben.hewe

