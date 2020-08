Politiet kendte til formodet drabsmand - men anholdt ham ikke før han slog til igen

I 2006 blev den ene idømt otte års fængsel for vold med døden til følge - og i 2014 fik han seks års fængsel for drabsforsøg.

En søgning på nettet viser også, at den drabstiltalte siden 2018 har tilbudt alle interesserede et foredrag.

Da den aktuelle drabssag startede ved Retten i Næstved tirsdag, erkendte den 35-årige at have »flere psykiske udfordringer«.

En anonym fagperson, avisen har talt med, mener, at politiet burde have anholdt den 35-årige langt tidligere, end tilfældet var.

- Allerede den 22. maj 2019 kunne politiet via et DNA-spor se, hvem de havde med at gøre. Hvis de havde anholdt ham straks - i stedet for blot at aflytte hans telefon - så kunne drabet en måned senere i Vemmelev sandsynligvis være undgået, mener han.