Politiet i hastighedskontrol: Tjekker fart i hele landet

Politiet landet over gennemfører i uge 17 - fra mandag den 20. april til søndag den 26. april - en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser. Og det fik blandt andet bilisterne på Storebæltsbroen at mærke mandag morgen og formiddag, hvor politiet var til stede og tjekkede fart.

66 bilister gik i fartfælden. 10 fik et klip i kørekortet og en bilist, der blæste over Storebæltsbroen med 169 km/t kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.

I alt 3862 bilister blev tjekket mellem klokken 7.07 og 13.20.

Fartkontrollen i uge 17 indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL/Roadpol, og er delvist finansieret af EU-kommissionen.

”Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærker de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken”, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

”Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden.”