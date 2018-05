Se billedserie Ringparken har igennem mange år været plaget af påsatte bilbrande, som har vist sig at være vanskelige for politiet at opklare. - Vi har brug for, at beboere i området hjælper os, siger politiet. Arkivfoto (2009)

Send til din ven. X Artiklen: Politiet har øget tilstedeværelsen i Ringparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet har øget tilstedeværelsen i Ringparken

Slagelse - 01. maj 2018 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På blot et kvarter blev der natten til lørdag sat ild til fem forskellige biler i Ringparken, og hver gang var både politi og brandvæsen på pletten - dog uden at kunne anholde gerningsmændene.

Der er kun et meget sparsomt signalement: To yngre fyre iført mørkt tøj er set løbe væk fra gerningsstederne. - Det er jo ikke meget at gå efter, men vi er naturligvis interesserede i at høre fra nogen, som eventuelt har set noget eller ved noget om de mange påsatte brande, siger politikommissær Frank Toftum til Sjællandske.

Belært af tidligere erfaringer er det dog ikke noget, han forventer:

- Politiet kan jo ikke være til stede døgnet rundt i Ringparken, og derfor er vi meget afhængige af vidner, som bor og færdes i området. Men det er der jo ikke mange, der gør ved fire-tiden om morgenen, konstaterer han.

Der har ellers været forholdsvis roligt i området i længere tid - bortset fra weekendens fem brande.

- Får de mange brande politiet til at intensivere tilstedeværelsen i området?

- Vi har allerede flere politifolk i området end for et år siden, siger Frank Toftum - uden dog at ville sætte præcise tal på.

Det er sket i foråret i forbindelse med regeringens ghetto-udspil.

Formand for børn- og ungeudvalget i Slagelse Kommune, Helle Blak (SF) har for nylig under et møde med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) udtalt:

- Vi har prøvet i jeg ved ikke hvor mange år at få dem (»KV-banden« fra Kierulffsvej, red.) kategoriseret som en bande.

(Med det formål at kunne fordoble straffen for kriminalitet, som bandepakken giver mulighed for, red.).

Men det er ikke muligt i Ringparken, siger politikommissær Frank Toftum:

- Vi ville hellere end gerne bruge bandepakkens muligheder, men det kræver overordnet to ting, som ikke er opfyldt i Slagelse: At banden har et fast tilhørssted - og her er det ikke nok med en hel bydel. Og for det andet at medlemmerne er »uniformerede« på en måde, så man let kan genkende dem - for eksempel via rygmærker og den slags.

Helle Blak udtalte ved samme lejlighed, at »opklaringsprocenten i Ringparken er himmelråbende lav«.

Sjællandske har tidligere skrevet, at det i flere år kun er lykkedes politiet at anholde ganske få personer i forbindelse med bilbrande og hærværk.

- Har politiet nogen konkret opgørelse over opklaringsprocenten i forbindelse med bilbrande og hærværk i Ringparken?

- Mig bekendt har vi kun en samlet oversigt for hele kommunen - ikke specifikt på enkelte boligområder, siger politimanden.