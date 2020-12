Politiet har endnu ikke konfiskeret ulovligt fyrværkeri

Den melding står i skarp kontrast til virkeligheden i det jyske. Allerede i begyndelsen af november måtte hærens ammunitionstjeneste eksempelvis rykke ud til en ejendom ved Haderslev for at fjerne 8400 kanonslag, som en 38-årig mand opbevarede i sin lejlighed og i et kælderlokale. Og den første weekend i december beslaglagde Syd- og Sønderjyllands Politi 4000 kanonslag i Aabenraa. Det er usædvanlige mængder så tidligt på sæsonen, oplyser politiet.

Og så sent som mandag (28. december, red.) ransagede Nordjyllands Politi tre nordjyske adresser, fordi man mistænkte, at der blev opbevaret ulovligt fyrværkeri de pågældende steder - det var borgerhenvendelser kombineret med efterforskningsarbejde, der ledte politiet på sporet.

- Efter at vi fik indhentet kendelse til ransagning, slog vi til mod adresserne beliggende i Gug, Nørresundby og Klarup - og det gav pote, siger lederen af efterforskningen, politikommissær Per Jørgensen.

- Jeg er tilfreds med vores aktion i går, der er et resultat af solid efterforskning på grundlag af tip fra borgerne. Til gengæld er jeg ikke så tilfreds med så store mængder af ulovligt fyrværkeri blev opbevaret på private adresser. Det var købt og importeret ulovligt og ikke opbevaret sikkert. Den slags er farligt - både for en selv og for andre, siger politikommissær Per Jørgensen.