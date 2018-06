Se billedserie Politiinspektør Kim Kliver oplyser, at politiet har gjort ?væsentlige fremskridt? i sagen om knivoverfaldet på Byskov Allé fredag aften den 1. juni. Dog ønsker han af hensyn til den igangværende efterforskning ikke at gå i flere detaljer endnu.

Send til din ven. X Artiklen: Politiet gør fremskridt i sag om knivstik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet gør fremskridt i sag om knivstik

Slagelse - 08. juni 2018 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har fået flere henvendelser fra offentligheden efter det voldsomme knivoverfald på Byskov Allé i Slagelse for en uge siden. Og nogle af disse henvendelser har også været brugbare for politiet i forsøget på at indkredse den gruppe på mellem seks og otte personer, som menes at stå bag overfaldet.

- Ja, vi er kommet flere skridt videre, men jeg kan endnu ikke give ret mange detaljer af hensyn til den igangværende efterforskning, siger politiinspektør Kim Kliver til Sjællandske torsdag formiddag.

Han ønsker derfor heller ikke at kommentere på spørgsmålet om, hvorvidt der er foretaget anholdelser - eller om, hvorvidt der er sket et regulært gennembrud i sagen.

- Vi har at gøre med en større gruppe personer, hvoraf flere tilhører meget lukkede miljøer. Det vanskeligør naturligvis efterforskningen, men generelt kan jeg sige, at den bevæger sig fremad, siger politimanden.

Sjællandske omtalte for et par uger siden en anden sag, hvor en 24-årig mand blev varetægtsfængslet frem til den 20. juni - sigtet for flere tilfælde af trusler på livet.

- Truslerne blev fremsat i en 'æresrelateret sammenhæng', oplyste senioranklager Rune Jensen dengang til Sjællandske.

Grundlovsforhøret skete for lukkede døre, så derfor kunne han heller ikke gå i yderligere detaljer - hverken om ordlyden af truslerne eller hvem, truslerne var rettet imod.

Han kunne kun bekræfte, at den 24-årige mand havde fremsat trusler på livet til en eller flere personer, som er bosiddende i Slagelse.

Om denne sag på nogen måde har relation til knivoverfaldet sidste fredag, ønsker politiet for nuværende ikke at kommentere på.

Dramaet i Byskov Allé tog fart fredag aften den 1. juni omkring klokken 21.30, hvor tre personer blev jagtet rundt i området af en anden gruppe mænd, som kort forinden var kommet til stedet i to biler. Tre mænd blev alle udsat for knivstik - de to blev lettere såret mens en tredje blev hårdt såret. Der er endnu ikke kommet nye oplysninger frem om sidstnævntes aktuelle tilstand.

Ifølge avisens oplysninger søgte den hårdest sårede mand tilflugt i opgang 15 på Byskov Allé fredag aften, og ifølge TV Øst drejer det sig om en cirka 50-årig mand, der arbejder på den lokale cafe i Byskovcentret. Den oplysninger er dog stadig ikke blevet bekræftet af politiet.