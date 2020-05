Politiet finder stjålne møbler fra Sommerlyst

- Vi traf ikke personen hjemme på adressen, som vi ransagede, men vi skal have ham afhørt, ligesom der venter en sigtelse for tyveri subsidiært hæleri, siger Joy Haensel til Sjællandske. Hun er politikommissær ved lokalpolitiet i Slagelse. Hun oplyser, at ransagningen fandt sted hos en 37-årig mand med adresse i lokalområdet. Hun ved ikke, om der er flere adresser, som politiet vil ransage i bestræbelserne på at finde de resterende havemøbler.

Fire havestole, et bord og to parasolfødder blev af en politipatrulje fredag formiddag bragt tilbage til restaurant Sommerlyst, som to gange i denne uge har fået stjålet samlet omkring 30 stole og to haveborde af mærket Jutlandia.

