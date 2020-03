Politiet advarer mod falske sundhedsmedarbejdere, der skruppelløst forsøger at slå plat på en meget alvorlig situation.

Politiet advarer mod falske sundhedsmedarbejdere

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har de seneste dage set enkelte eksempler på svindlere, som foregiver at komme fra Sundhedsstyrelsen, for derved at skaffe sig adgang til (særligt ældre) borgeres hjem og værdigenstande.

I de få tilfælde, som politiet kender til, har svindlerne opereret ved at ringe på hos ældre borgere og sige, at de kommer fra Sundhedsstyrelsen, og at de er kommet for at rengøre de ældres hjem. Svindlerne har i enkelte tilfælde været iklædt mundbind, handsker m.v.

Det er i enkelte tilfælde lykkedes svindlerne at skaffe sig adgang til borgernes hjem og slippe af sted med værdigenstande og kontanter.

Sundhedsstyrelsen sender ikke medarbejdere ud til private, og politiet understreger, at man ikke skal lukke fremmede ind i sit hjem.

Politiet opfordrer endvidere børn og børnebørn til ældre borgere til at advare dem mod risikoen for svindel, og at fortælle dem, at de ikke skal lukke fremmede ind.