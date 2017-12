Politidirektør Lene Frank opfordrede i sjældent set læserbrev unge til at stå frem, hvis de har oplysninger om voldsmænd. Anette Nikolajsen, mor til 21-årigt offer, er dog ikke kommet tættere på en afklaring.

Send til din ven. X Artiklen: Politidirektør opfordrer til at anmelde vold: Stadig ingen tør stå frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politidirektør opfordrer til at anmelde vold: Stadig ingen tør stå frem

Slagelse - 06. december 2017 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når bøllerne ikke bliver anmeldt, får de for let spil. De får for meget magt i forhold til agt. De får skabt en base, der gør, at man ikke tør anmelde dem, for så får man bank - og så bliver de en væsentlig spiller i lokalsamfundet.

Læs også: Usædvanligt skridt fra politidirektør efter voldssag

Sådan lød det fra politidirektør Lene Frank, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, da hun for godt to uger siden reagerede ved at fare i blækhuset i kølvandet på en historie om vold i Sjællandske.

Og faktisk er det sjældent set, at en politidirektør skriver et læserbrev. Ikke desto mindre skete det, umiddelbart efter at Anette Nikolajsen, mor til et 21-årigt offer for vold, her i Sjællandske berettede om unges frygt for at politianmelde voldsepisoder.

Hendes søn blev udsat for et umotiveret overfald ved en fest i Lynge Forsamlingshus i sommer. Angiveligt begået af en indvandrergruppering, som ifølge Anette Nikolajsen render rundt og slår folk ned for sjov. En hændelse og et voldsorgie, som tilmed blev overværet af andre gæster, men hvor ingen har turdet anmelde sagen til politiet.

De stoler simpelthen ikke på politiet, gætter Anette Nikolajsen, og tilsyneladende er det stadig sådan.

Derfor er sagen også blevet henlagt - dog ikke officielt, mener Anette Nikolajsen. Politiet har imidlertid bekræftet over for Sjællandske.

- Men min søn har stadig ikke modtaget noget fra politiet, så vi ved det kun fra avisen og en medarbejder ved politiet, som jeg tidligere har talt med, siger Anette Nikolajsen, som mener, at det klinger hult, når politidirektør Lene Frank påpeger, at de unge bare skal anmelde volden.

Politiinspektør Thorkild Steen Jensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opfordrede også i dagene efter voldsepisoden alle, der blev udsat for vold ved Lynge Forsamlingshus, til at melde det til politiet.

De oplysninger, der dog kom ud af en politianmeldelse små tre uger efter festen, var dog ikke nok til at sigte nogen, oplyser politiet.

Og den dag i dag er der ikke kommet flere vidner på banen, trods en ven til det 21-årige offer - som i øvrigt også blev udsat for vold - så voldsmanden i øjnene. Flere andre så angiveligt også på.

- Han kender godt navnet på gerningsmanden, men han tror ikke på, at politiet vil gøre noget ved det, og det har han jo desværre ret i, nu når de åbenbart har henlagt sagen, siger Anette Nikolajsen, som har kæmpet i vrede og mener, at også politiet burde gøre noget, idet ordensmagten selv var til stede.

- Jeg har presset på. Det kan jo knække en fuldstændig, hvis der ikke sker noget, når du har anmeldt det. Men det ser ikke ud til, at det hjælper, siger hun.

relaterede artikler

Vidner så ung mand få tæsk: Nu henlægger politiet sagen 18. november 2017 kl. 06:00

Politiet efter unges fest: Naturligvis skal vold anmeldes 28. juli 2017 kl. 06:07

Mor i oprør efter ungdomsfest: Vores børn bliver tæsket og truet til tavshed 27. juli 2017 kl. 13:42