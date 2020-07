Se billedserie Politidirektør Lene Frank.

Politidirektør beder beboerne på Motalavej om hjælp

Politidirektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank har reageret på Sjællandskes artikler onsdag om frustrerede beboere på Motalavej, der mener, at politiet er for passiv og lader uromagerne gå fri. Men det sker ikke, forsikrer politidirektøren, der samtidig beder beboerne hjælpe politiet med vidneudsagn, billeder og videoer fra urolighederne.

Politidirektør Lene Frank har indsendt følgende:

Artiklerne i Sjællandske den 15. juli 2020 »Beboere: Hvorfor anholder politiet ikke slagsbrødrene« og »Beboere på Motalavej har fået nok: Politiet ser bare passivt til« giver indblik i den frustration, som beboerne på Motalavej føler i forbindelse med de voldelige opgør, som plager området. Samtidig synes nogle beboere at have fået det indtryk, at politiet ikke aktivt tager hånd om problemerne.

Jeg forstår i den grad beboernes frustration over, at nogle uromagere på Motalavej synes, at de kan terrorisere deres omgivelser med interne voldelige opgør. Det er en frustration, som jeg deler til fulde.

Derfor anvender Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi endog meget betydelige ressourcer på at bringe voldelige opgør til standsning og sikre trygheden i området gennem massiv tilstedeværelse på og omkring Motalavej. Det er en opgave for vores beredskabspatruljer og medarbejdere fra det lokalpoliti, som kontinuerligt arbejder på Motalavej. Men også vores efterforskningsafdelinger anvender mange kræfter bag scenen på en række efterforskninger mod de personer, som indgår i konflikten. Selv om det ikke er muligt for politiet at anholde og sigte alle gerningsmænd umiddelbart i forbindelse med de enkelte episoder, så betyder det ikke, at politiet ikke undersøger mulighederne for efterfølgende at rejse sigtelser.

For at kunne retsforfølge strafbare forhold er det ikke tilstrækkeligt, at vi er bekendt med, hvilke personer, der generelt er involveret i konflikterne Vi skal i retten kunne føre bevis for, hvilke strafbare handlinger hver enkelt person har begået. Sådanne efterforskninger må vi bygge op brik for brik, og det tager tid. Men hverken beboerne på Motalavej eller gerningsmændene skal tage det som udtryk for, at der ikke sker noget. Vi vil retsforfølge alle de gerningsmænd, som det lykkes os at samle tilstrækkelige beviser imod. Det indebærer også på sigt muligheden for at få uromagerne og deres familier udsat af deres lejemål.

Vi er derfor meget interesserede i vidneforklaringer og dokumentation i form af billeder og videoer, fra beboerne på Motalavej, når de er vidne til f.eks. vold eller hærværk. Det er vigtigt materiale til brug for vores efterforskninger, og alt det materiale, som vi modtager fra beboerne eller fra andre vidner, tager vi imod med et »tak for hjælpen«.

Lene Frank

politidirektør

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi