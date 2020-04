I Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har politidirektør Lars Harvest en forventing om, at antallet af anmeldelser om begået kriminalitet igen vil stige, når Danmark gradvist genåbner. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Politidirektør: Anmeldelser vil stige ved gradvis genåbning

Et lige nu faldende antal anmeldelser vil igen stige og normaliseres i takt med, at Danmark genåbnes, mener politidirektør. Forbryderne er nemlig ikke forsvundet. Organisation håber dog at kunne holde antallet af indbrud i private hjem nede.

20. april 2020

Meget har ændret sig. Vi slås mindre, kører bedre bil og forstår i større grad forskellen på »dit« og »mit«. I hvert fald hvis man skal vurdere ud fra antallet af anmeldt kriminalitet.

Siden regeringen indførte restriktioner som følge af coronavirussens udbrud har særligt anmeldelser om indbrud i private hjem, personfarlig kriminalitet og færdselsuheld nemlig været faldende og er i dag på et rekordlavt niveau.

Men sådan bliver det ikke ved med at være.

Det vurderer fungerende politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest. For i Danmark er vi ikke blevet »bedre« til hverken det ene eller det andet - vi er blot blevet »begrænset«.

Antallet af anmeldelser vil derfor igen stige, når landet genåbner, siger han.

Anmeldelser på standby - Når et samfund bliver sat på standby, så er det meget naturligt og forventeligt, at nogle former for kriminalitet også bliver sat på standby. Så når hverdagen igen normaliseres, mon så ikke også kriminaliteten normaliseres. Det har vi en forventning om, at den gør, forklarer Lars Harvest.

For eksempel mener politidirektøren, at det faldende antal anmeldelser over personfarlig kriminalitet blandt andet skyldes, at udskænkningssteder som følge af regeringens restriktioner holder lukket. Ofte oplever man nemlig denne slags kriminalitet i nattelivet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Færre færdselsuheld skyldes på samme måde færre biler på vejene, da mange danskere arbejder hjemmefra eller har mistet deres job.

Og lige præcis dét er også årsag til, at man ser et fald i anmeldte indbrud. Når folk er hjemme, kommer indbrudstyven nemlig ikke forbi, påpeger Lars Harvest.

Vil holde indbrud nede - Vi har haft en årrække med faldende kriminalitet. Men ikke så stort et fald, som det vi ser nu. Så selv om der ikke er undersøgelser, der siger det, så ser jeg coronavirus som den direkte årsag, forklarer politidirektøren, der derfor forventer, at for eksempel indbrud vil stige, når folk igen går på arbejde.

Alligevel håber organisationen »Bo trygt« på at kunne fastholde lige præcis indbrud i private hjem på det lave niveau, som det vurderet ud fra antallet af anmeldelser ligger på i dag efter coronavirussens udbrud.

"Vi håber rigtig meget på, at vi kan tage de gode vaner fra coronatiden med os (...)"

- Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt - Britt Wendelboe, programleder i Bo trygt Også selv om Danmark lige så stille genåbner i takt med, at smittespredningen fastholdes på et lavt niveau.

- Vi håber rigtig meget på, at vi kan tage de gode vaner fra coronatiden med os, når vi igen begynder at gå på arbejde. Og det tror vi også, at vi kan, siger Britt Wendelboe, der er programleder i Bo trygt, som er en indsats af TrygFonden og foreningen Realdania, der i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd arbejder for at sænke antallet af indbrud.

App skal skabe synlighed Ifølge Britt Wendelboe kan synlighed i nabolaget forebygge hvert fjerde indbrud. Organisationen har derfor oprettet appen »Nabohjælp« til netop det formål.

Her kan brugere således danne et netværk med andre såkaldte »nabohjælpere« advare sine naboer om indbrud eller arrangere for eksempel feriehjælp, hvis man skal ud at rejse.

- Under coronakrisen har vi alle været meget hjemme, og det en indbrudstyv frygter allermest, det er at blive set. Derfor er de for tiden skræmt væk. Men selv før corona var der ofte nogle hjemme i nabolaget. Og det vil der også være efter, forklarer Britt Wendelboe.

Ifølge programlederen for Bo trygt kan det være den ældre, den barslende eller personen, der arbejder aften- og nattevagt, som også i fremtiden kan være med til at skabe synlighed i nabolaget og »holde øje med indbrudstyve«:

- Hvis vi er opmærksomme på hinanden og står sammen, som vi har lært at gøre det under coronakrisen, så kan vi mindske antallet af indbrud, som vi ser det nu - men også efter corona, slår Britt Wendelboe fast.