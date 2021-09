Et af de to tykke bærekabler blev brugt som »gangbro« til at nå toppen af den ene pylon uden sikkerhedsudstyr. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Politianmeldt stuntman gik til tops på Storebæltsbroen: Sikker på at dø, hvis man falder ned

Den professionelle stuntman Alex Porsing nåede toppen af en af Storebæltsbroens pyloner ved at gå derop på et af bærekablerne.

Slagelse - 15. september 2021 kl. 09:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Torsdag i forrige uge standsede den professionelle stuntman og crosskører 27-årige Alex Porsing fra Herning i bil midt på højbroen angiveligt lige før solen gik ned. På den videofilm, som han selv har lagt ud på de sociale medier, kan man se, at han fra bilen kravler over rækværket og op på et af de to store bærekabler, som holder hængedelen af broen mellem de to 254 meter høje pyloner. Herefter går han op ad kablet uden sikkerhedsudstyr. På toppen af den ene pylon er ankomsten inklusiv et jubelskrig også filmet.

Sund & Bælt har efterfølgende politianmeldt ham til Sydsjællands og Lolland- Falsters Politi, bekræfter kommunikationschef ved Sund & Bælt Lene Gebauer Thomsen.

Til TV MIDTVEST fortæller han, at det for ham gav mening at gøre det, fordi han er professionel stuntman. Et arbejde der kan have store konsekvenser for ham.

Sikker på døden En sådan klatretur kaldes »free solo«, fordi der kravles uden sikkerhed i højder, hvorfra man er sikker på at dø, hvis man falder ned.

- Det er en kunstart, der taler til folks underbevidsthed og folks angst for at dø. Vi er så bange for at dø, siger Alex Porsing til TV MIDTVEST.

Et par dage før kabelvandringen på Storebæltsbroen har han angivelig også kravlet på den gamle Lillebæltsbro.

Virkelig farligt - Vi har overgivet sagen til politiet, fordi det er virkelig farligt trafiksikkerhedsmæssigt, siger Lene Gebauer Thomsen fra Sund & Bælt.

Hun tilføjer, at episoden har givet anledning til at se på sikkerheden på Storebæltsbroen, og hvordan det sikres, at der ikke er adgang til de store kabler.

Strømførende? Tillad hermed et forslag om at gøre kablerne strømførende!