En far blev i sommer idømt betinget fængsel i fire måneder, mens en 38-årig mor slap med 60 dage. De skulle begge udføre samfundstjeneste og være under tilsyn af Kriminalforsorgen. Det har dog ifølge politiet være svært for særligt moren at overholdene kravene.

Politi vil sende mor i spjældet trods betinget dom

Dømt mor slap først for at ruske tremmer. Nu risikerer hun at ryge i fængsel.

Slagelse - 24. oktober 2020

At du drikker i dine børns selskab, er beruset og påvirket af eksempelvis hash og amfetamin, ryger du tilsyneladende ikke i spjældet for. Du overtræder dog straffeloven, hvis du prygler dine kære og også bare ser til, at din partner tager hårdt fat, uden at du ser anledning til at gribe ind.

Derfor blev et forældrepar fra Slagelse, der var tiltalt for årelang mishandling af en samlet børneflok på seks, i sommer idømt betingede fængselsstraffe.

Da det ikke blev bevist, at volden skulle have fundet sted på daglig basis, som ellers anklageskriftet tegnede billedet af, slap både mor og far således for en ubetinget fængselsstraf.

Dog fandt man det bevist, at faren har slået parrets ene søn flere gange i årenes løb, samt at moren har medvirket ved at se til.

Den 37-årige far blev derfor idømt fire måneders betinget fængsel med krav om 100 timers samfundstjeneste. En tidligere forseelse krydrede dommen.

Moren fik 60 dages betinget fængsel med krav om 60 timers samfundstjeneste, efter de begge ellers blev kendt skyldige i vold i »enkeltstående tilfælde« begået mod to nu voksne søstre såvel som deres bror.

Da forholdene lå mere end fem år tilbage, trådte forældelsesfristen imidlertid til. Derfor tæller de ikke med i dommene afsagt i juli.

Står til fængsel Som begrebet »betinget« beskriver, er en fængselsstraf af en sådan kaliber ikke helt uden vilkår og betingelser. Ikke desto mindre har det ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters knebet med at overholde vilkårene for morens vedkommende.

Derfor havner hun nu igen på anklagebænken på mandag, hvor hun skal stå skoleret. Her risikerer hun at få sin betingede dom konverteret til en ubetinget, hvilket kan sende hende bag tremmer.

- Kravet var samfundstjeneste og tilsyn ved Kriminalforsorgen, men det lader til, at tiltalte ikke er mødt op til de samtaler, hun skulle, lyder det fra anklager Iben Grønbæk, der slet og ret beskriver, at kvinden ikke har overholdt vilkårene.

Det indikeres, at det også gælder kravet om samfundstjeneste, som ikke er blevet opfyldt, og som derfor kan give hende enten fodlænke på eller helt sende hende i skyggen.

Vil formentlig udløse hele straffens længde

Ifølge politiet kan overtrædelser udløse den fulde længde - i dette tilfælde 60 dage.

- Men hvis hun for eksempel har udført en del af den krævede samfundstjeneste, bliver straffen også sat derefter, lyder det fra anklageren, som dog kort præciserer, at det i dette tilfælde tyder på, at der slet ikke er blevet udført nogen former for samfundstjeneste, ligesom tiltalte angiveligt ikke er mødt op til de krævede samtaler.

Derfor vil det være alle straffens 60 dage, der skal afsones, hvis Retten i Næstved ændrer foranstaltningen.