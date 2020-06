Politi spiller fodbold på Motalavej hvor andre ikke vil køre ind

Frem til torsdag aften den 25. juni klokken 20.00 gælder en visitations- og strafskærpelseszone på og omkring Motalavej, som giver politiet mulighed for at kropsvisitere alle, selv om de ikke er sigtet for noget. Zonen skal skabe ro og tryghed i det store boligområde, hvor to muslimske og arabiske familiers strid med hinanden - en slags klankonflikt - på det seneste har skabt meget uro inklusiv skud mod lejlighed og stik i brystet på en 17-årig ung mand.

Aftenen før meddelte indehaver af Madhelten Linde Allé 14 Mehrzad Abadi, at han har besluttet, at Madheltens unge knallertbude ikke kører mad ud til adresser, der ligger i visitations- og strafskærpelseszonen.

Kropsvisitation

Mehrzad Abadi skriver på Facebook, at det sker af hensyn til Madheltens unge bude, som han ikke synes skal udsættes for kropsvisitation, som også påvirker leveringstiden, hvilket ikke er fair over for resten af Madheltens kunder. Mehrzad Abadi tilføjer, at kunder i visitationszonen eventuel kan få maden leveret uden for zonen.