Politi søger spor efter skyderi

Et eller flere skud er i aftes affyret ved Circle K-tanken på Tårnborgvej i Korsør.

Vagthavende ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi henviser tirsdag morgen Sjællandske til vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen, da avisen spørger til skudepisoden, men han var ikke umiddelbart at træffe.

Over for tankstationen havde politiet tirsdag morgen ved otte-tiden spærret af ved skaterbanen, hvor en politihund søgte efter spor i beplantningen, mens andre betjente kiggede ved kantsten i rundkørslen ved tankstationen.

Circle K-tanken var lukket. I et skilt i døren stod, at der var mistanke om skadedyr som begrundelse for lukningen. Souschefen på tankstationen havde ingen kommentarer hverken til skud eller en mulig mus, da Sjællandske traf hende.