Salget af stoffer er eksploderet, og særligt i Slagelses natteliv står det grelt til. Ordensmagten står med stor opgave, lyder det fra Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Send til din ven. X Artiklen: Politi jagter bagmænd: Imens flyder det med hårde stoffer i nattelivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi jagter bagmænd: Imens flyder det med hårde stoffer i nattelivet

Slagelse - 07. december 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De hårde, hvide stoffer flyder i gaderne, mens unges misbrug af særligt hash er eksploderet.

Det er et stort problem, mener politiet, som for tiden forsøger at ramme de helt store bagmænd.

- Det er den organiserede handel, vi går efter. Det er et problem, når unge køber og tager stoffer, så vi prøver at ramme de store distributionsled, siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som blandt andet henviser til sagen om megafangsten af narkotika - omkring 150 kilo - som for tiden kører ved Retten i Næstved.

Kilder, som ønsker at være anonyme grundet frygt for repressalier, fortæller til Sjællandske og sn.dk, at handlen aldrig har været så massiv i Slagelse Kommune, som tilfældet er i øjeblikket. Og det er i høj grad de unge, som de store pusheres undersåtter tilsyneladende spejder efter.

Småpusherne har nemlig gode kår, mens politiet går efter de store hajer. Det selv om der ifølge Sjællandskes oplysninger sker masser af indberetninger til politiet, og at handlen aldrig har været så organiseret, som den er i dag.

Kim Kliver påpeger også i den forbindelse, at det er de små, som gør jobbet for de store.

- Vi ser et organiseret narkosalg, hvor det er småpusherne, der står for salget på gadeplan. Det drejer sig om hash, kokain og amfetamin, og det styres i høj grad af bander og rockergrupperinger.

I Ringparken sælges der angiveligt hash, mens østbyen, herunder Byskovparken, nævnes som salgssted for narko, hvor det nærmest blot drejer sig om at møde op, hvis man ønsker stoffer, herunder de såkaldte hvide af slagsen.

Det er dog primært i nattelivet, at salget foregår. Det sker angiveligt i gyder i og omkring Nytorv, Gl. Torv og Fisketorvet i Slagelse, hvor de fleste beværtninger, dansesteder og lignende er at finde.