Forældre kritiserer skole og beskylder tidligere medarbejder for overgreb. Politiet rejser ikke tiltale.

Send til din ven. X Artiklen: Politi afviser at rejse tiltale for overgreb: Fireårigs vidneudsagn er ikke nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi afviser at rejse tiltale for overgreb: Fireårigs vidneudsagn er ikke nok

Slagelse - 11. juli 2019 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tidligere medarbejder på Lille Egede Friskole i Boeslunde blev sidste år sendt hjem efter anklager om seksuelle overgreb på flere børn. Skolen forsøgte ifølge kritikken at neddysse sagen, hvilket dog afvises af skolens ledelse.

Læs også: Opsagt medarbejder beskyldes for seksuelle krænkelser

Siden sagen og de overgreb, der ifølge anklagerne har fundet sted tilbage i starten af 2018 og 2017, eksempelvis mens medarbejderen lagde børn til at sove i et rum for sig selv, har flere forældre set deres børn blive mere og mere indesluttede.

Flere af forældrene bruger som eksempel, at børnene har skreget og grædt, når de skulle afleveres, og at de ofte er vågnet om natten med mareridt.

Samtidig peger en psykolog fra Børnehuset Sjælland beliggende i Næstved, der bistår kommunerne i Region Sjælland med udredning i sager om overgreb mod børn og unge, på, at en i dag fireårig piges legeadfærd synes mistænkelig. Pigen er blevet taget ud af institutionen.

- XX' opstillinger vidnede om uhyggelige oplevelser med det mandlige i fortiden. Det mandlige oplevedes aggressivt og indtrængende/overvældende. Selvom »det uhyggelige« er stoppet, spøger det stadig, lyder en af flere konklusioner, der flankeres af beskrivelser af, at pigen i dag fremstår som alt andet end et afbalanceret barn, til trods for at hun »har en tryg og omsorgsfuld familie,« som det beskrives.

- Generelt var XX' lege ikke lege, man på nogen måde ville forvente at se hos en velafbalanceret pige, skriver psykologen i sin rapport, hvor det samtidig konkluderes, at hendes lege fremstår traumatiske.

Ikke desto mindre er det endt med en blank afvisning hos politiet for forældrenes vedkommende. De har allerede i marts sidste år anmeldt sagen til såvel kommune som politi.

At den pågældende medarbejder har forgrebet sig på børn, bliver svært at bevise, lyder det i en skrivelse til forældreparret fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fra august 2018. Her afvises et retligt skridt.

- Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at en domstol vil finde (den pågældende medarbejder, red.) skyldig i seksuelle krænkelser, skriver advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen, der altså ikke mener, at der er de nødvendige beviser.

Hun lægger vægt på, at pigen, der på gerningstidspunktet var tre år, er blevet videoafhørt to gange, og at det kun var ved den anden afhøring, hun fortalte om, at medarbejderen havde puttet noget op i tissekonen.

Forældrene er derfor magtesløse og frustrerede, fordi de selv om nogen ser tegn. Det være sig spisevægring, og at børnene tisser bukserne.

- Min datter skreg tilmed af smerte, når vi vaskede hende. Hun havde ondt i underlivet, fortæller en frustreret far, der for nylig har anmodet om en genafhøring af datteren med det formål at få rejst en tiltale mod medarbejderen.

Specialanklager Susanne Bluhm har dog samme svar som sidste år, om end hun bemærker, at selv om datteren måtte forklare, at medarbejderen har pillet hende i tissekonen, »så er det stadig et svagt bevis.«

- Og det plager os grænseløst, at han i princippet kan få et nyt job eller komme tilbage og arbejde videre med børn, lyder det fra forældrene.