Se billedserie Fangeflugten fandt sted tirsdag den 19. november 2019. Presse-fotos.dk.

Send til din ven. X Artiklen: Politi: Tiltalte bag fangeflugt del af kriminel bande på 62 personer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi: Tiltalte bag fangeflugt del af kriminel bande på 62 personer

Slagelse - 12. maj 2020 kl. 16:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gruppen står ifølge politiets registre bag både omfattende og alvorlig kriminalitet.

Selv nægter de tiltalte, at de er medlemmer af en kriminel bande, men politiet er ikke i tvivl. Alle de tiltalte i den omtalte fangeflugtssag fra Psykiatrihospitalet i Slagelse er enten medlemmer af, eller har tilknytning til den kriminelle bande NNV.

Det fortalte et af vidnerne under tirsdagens retsmøde i Retten i Næstved, skriver TV2 ØST.

Retsmødet er det tredje i sagen om den meget omtalte fangeflugt fra retspsykiatrisk afdeling SL10, der husede den 24-årige Hemin Saleh.

Hemin Saleh var fængslet på afdelingen i Slagelse efter et selvmordsforsøg, men blev den 19. november sidste år befriet, da en dengang 17-årig mand, der udgav sig for at være Salehs fætter, besøgte Saleh på afdeling SL10. Med sig havde »fætteren« en kage i en bradepande. Hvad sygeplejerskerne ikke så, da de lukkede »fætteren« ind, var, at under glasur og flødeskum lå der i kagen to pistoler, som de to mænd ifølge anklageskriftet brugte til at true sig ud af psykiatrihospitalet med.

I alt er syv personer tiltalt i sagen. De er tiltalt for at have planlagt og udført fangeflugten, der resulterede i, at den 24-årige Hemin Saleh kunne stikke af fra politiet. Hemin Saleh blev anholdt i Barcelona i januar.

Vidnet, en betjent ansat i rocker- og bandeovervågningen ved Københavns Politi, forklarede tirsdag i retten, hvordan politiet indsamler viden om, hvad der sker i rocker- og bandemiljøet.

De registrerer de personer, de mener, enten har tilknytning til eller er medlemmer af en gruppering. Det sker på baggrund af overvågning, aflytninger, politiets informanter, og på grund af igangværende efterforskninger, ligesom politiet også undersøger, hvad grupperingerne skriver på sociale medier.

Betjenten forklarede, at politiet foretager registrering af, hvem der er med i grupperne, men understregede at de altid foretager en konkret vurdering, når de får en forespørgsel om, hvorvidt en person er med i en gruppe eller bande.

Det kan have store konsekvenser f.eks. for udfaldet af en eventuel straf i en retssag, herunder et opholdsforbud i eksempelvis en bydel, hvis politiet vurderer, at personen er en del af en gruppering. Derfor er de altid omhyggelige og forsigtige, når de laver vurderingen, fortalte betjenten foran domsmandsretten.

Politiet har vurderet, at den 24-årige Hemin Saleh er bandeleder for den gruppe, der hedder NNV. Det er han ifølge politiet stadig. Det vurderes yderligere, at der er fire medlemmer af gruppen blandt de tiltalte, samt to, der har en tilknytning til gruppen, men ikke er medlemmer. Betjenten er ikke i tvivl om den vurdering, forklarede han i retten.