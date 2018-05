Se billedserie Voldsomt så det ud kort før klokken 22 søndag aften. Heldigvis var brandfolk hurtigt på pletten. Foto: Nicklas Andersson

Send til din ven. X Artiklen: Politi: - Brand skyldtes engangs-grill Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politi: - Brand skyldtes engangs-grill

Slagelse - 28. maj 2018 kl. 17:48 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er dagen derpå i Slagelse midtby efter branden på en større altan på 2. sal søndag aften. En brand, der hurtigt blev nedkæmpet af dygtige brandfolk, men som kunne have spredt sig til de mange nærliggende boliger og forretninger i bymidten - med helt uoverskuelige konsekvenser til følge.

Umiddelbart kan man ikke se altanen udefra fra hverken Klingeberg eller Gl. Torv, da den ligger på 2. sal i et omkranset gårdmiljø. Det giver privatliv, men det gør det også potentielt vanskeligt for redningsmandskab at komme til med deres slukningsmateriel.

Heldigvis råder Slagelse Brand & Redning over det grej, der skal til, og for en sikkerheds skyld blev der i startfasen rekvireret assistance fra både Korsør og Sorø.

For hvis branden, der blev anmeldt klokken 21.39, havde fået lov til at udvikle sig yderligere, kunne det virkelig være gået galt.

Nicklas Andersson er 16 år og går på X-Class i Slagelse. Hans far er brandmand, og Nicklas blev derfor tidligt adviseret om brandens opståen.

- Jeg valgte så at tage op til byen og se, hvor alvorligt det udviklede sig, fortæller han mandag til Sjællandske.

At han var ret tidligt fremme ses på det dramatiske billede, men som søn af en brandmand ved han udmærket, at man ikke skal stå i vejen for det livsvigtige slukningsarbejde.

- Politiet havde også hurtigt afspærret hele området ved Klingeberg og Gl. Torv, så brandfolkene kunne arbejde uforstyrret, fortæller han.

På grund at det sene tidspunkt for brandens opståen var det grundet avisens deadline ikke muligt at få historien eller billederne med i dagens avis. Til gengæld blev der natten til mandag bragt en fyldig reportage på nettet: sn.dk/slagelse.

Da Sjællandske besøger stedet mandag formiddag, er der ikke meget at se. Der er blevet spærret af indtil selve terrassen, og det er kun den sure lugt af sod og røg i opgangen, som vidner om branden dagen før.

Alt tyder på, at beboerne og bygningerne er sluppet nådigt fra oplevelsen, som dog evakuerede en masse beboere og sendte tre personer på hospitalet til observation for røgforgiftning.

En enkelt person kom også lettere til skade, da hun faldt ned af en trappe under evakueringen.

Tilbage står kun, hvorvidt politiet ønsker at sigte nogen for skødesløs omgang med ild, men det lader ikke til at være tilfældet.

- Alt tyder på, at det var et hændeligt uheld. En engangs-grill, som efter brug er placeret på noget træværk, hvorefter der er gået ild, siger politikommissær Jens Jedig Christiansen til Sjællandske.

Omend der stadig er enkelte detaljer, som skal undersøges, så forventer politimanden ikke, at der bliver rejst sigtelse mod nogen i forbindelse med branden.

Både han og brandvæsenet vil dog gerne benytte lejligheden til at minde om, hvor farlige en engangs-grill kan være, hvis man efter brug blot glemmer den på et sted, som kan antændes.