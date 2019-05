Som den første og derfor eneste mobile pølsevogn i Region Sjælland, tegner Event Eksperten overenskomst med 3F. Det skyldes pres fra kunderne og for at sikre den enkelte medarbejder, siger direktør Kim Kjærslund, der i både 2017 og 2018 blev tildelt Børsens Gazellepris, der gives til virksomheder, der har præsteret fire regnskabsår med vækst og samtidig mindst fordoblet omsætningen.

Pølsevogn tegner overenskomst som den første i Region Sjælland

Hvis du gør, kan du tilslutte dig et stigende antal af kunder, der forventer en sikret overenskomst for de ansatte. Også når de bestiller en mobil pølsevogn til et arrangement.

Når du står og venter på din pølse med brød, tænker du så over, om personen i pølsevognen er sikret en 37 timers arbejdsuge, fri på barnets første sygedag og et fast, aftalt lønniveau?

