Pluk fra aftale

Klubfaciliteterne til B73 skal opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. Det er dog samtidig en forventning, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune.

Man vil øge aften- og natbemanding på plejecentrene over de næste to år, idet der afsættes 5 mio. kr. til dette i 2021 og 10 mio. kr. i årene efter. Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.