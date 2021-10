En beboer fra Skælskør Plejecenter, Hjemmet ved Noret, er lige nu anbragt i varetægtssurrogat og mistænkt for brandstiftelse en fredag i juli. Manden - en 78-årig med demens - nægter sig imidlertid skyldig og påstår, han er både fejldømt og fejlanbragt. Fredag stilles han for en dommer ved Retten i Næstved. Arkivfoto

Plejehjemsbeboer på psykiatrisk: Jeg er fejlanbragt

En 78-årig mand nægter, at han med vilje en aften i juli måned antændte en ild i sin plejebolig på Skælskør Plejecenter, Hjemmet ved Noret. Han hævder derfor, at han sidder anbragt i varetægtssurrogat uden grund.

Det skal en domsmandsret se, om de kan finde svar på fredag, når en 78-årig mand stilles for en dommer ved Retten i Næstved anklaget for med en lighter at have sat ild til en plastikkurv, der stod placeret på gulvet under et tørrestativ med tøj på.