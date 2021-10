Selvom Leo Pedersen har arbejdet i Korsør det mest af sit liv, har han rejst i mange dele af verden. Han fortæller gerne ud af sine rejseberetninger til unge, der vil lytte. Foto: Anders Ole Olsen

Plejehjem ansætter teenagere

På Plejecenter Blomstergården bliver der snart ansat et hold unge mellem 15 og 17 år. De skal lave forskellige aktiviteter med beboerne og give et frisk pust i hverdagen. I Horsens Kommune har man gjort det samme, og det har været en succes.

Slagelse - 04. oktober 2021

På Plejecenter Blomstergården i Slagelse bliver der snart ansat et hold af nye medarbejdere. Idéen er, at et helt hold af unge hjælpere mellem 15 og 17 år skal lave aktiviteter med borgerne på plejecentret.

Det drejer sig blandt andet om at lave sjove aktiviteter med borgerne som at se film, spille spil og gå ture, at lytte på livshistorier og se i gamle billedalbum, at udføre wellness som at lave manicure, lakere negle og sætte hår eller at hjælpe til i køkkenet med borddækning, oprydning eller bagning.

Lederen af Blomstergården, Christina Lydolph Aaberg, håber, det kan være et positivt indspark i beboernes hverdag.

Ekstra ressourcer Det var egentlig tilbage i 2019, at tiltaget blev besluttet på politisk plan. Idéen kommer fra forebyggelses- og seniorudvalget, men på grund af Covid-19 er det først nu, tiltaget bliver ført ud i livet, og de unge bliver ansat.

De opgaver, de unge skal lave, har det faste personale på plejecentret udført indtil videre, fortæller Christina Lydolph Aaberg.

- Jeg vil gerne understrege, at det er ekstra penge, vi har fået tilført, det er en opnormering, så det er ekstra ressourcer, vi har fået givet, siger hun.

Lederen forventer at ansætte syv-otte unge, der skal arbejde omkring tre til fire timer om ugen - men det kan varieres alt efter de unges skema.

En god oplevelse Idéen er, at de unge skal lave nogle gode aktiviteter med borgerne, der kan tilpasses efter hvad både de ældre og de unge godt kan lide.

- Vi vil gerne give de ældre gode oplevelser i hverdagen, siger Christina Lydolph Aaberg.

- Det bliver et frisk pust i deres hverdag. De unge kommer med en anden historie og andre fortællinger. Jeg tror, det kan give nogle gode snakke, de ældres historier og de yngres, tilføjer hun.

Derudover forventer hun, det bliver en positiv ændring for det faste personale på plejecentret.

- Jeg tror, det giver mere ro til de aktiviteter, der ellers laves for borgerne. Det skaber mere tid for dem, men jeg håber også, de fastansatte kan være med de unge i aktiviteterne, siger hun.

Skak og puslespil Plejecenter Blomstergården har i forvejen haft et samarbejde med FGU i Slagelse de seneste fire år, hvor elever er kommet forbi plejecentret netop for at lave aktiviteter med borgerne.

En af de borgere, der har nydt godt af det, er Leo Pedersen. Han er 83 år gammel og har boet på plejecentret i seks år.

Han spillede tidligere skak med en FGU-elev.

- Det var godt nok til at begynde med, men så blev han lidt for dygtig, lyder det fra Leo Pedersen.

Generelt er han glad for spil. På væggene rundt omkring i hans værelse og på gangen foran hans dør hænger der indrammede puslespil med forskellige motiver: Taj Mahal, New York og et verdenskort hænger ved siden af hinanden. Artiklen fortsætter under billedet...

Leo Pedersen kan få mange timer til at gå med at lægge puslespil. Det, tror han, ikke de unge gider at gøre sammen med ham.

Men når man spørger ham, om det at lægge puslespil er noget, han godt kunne tænke sig sammen med de unge, der bliver ansat, svarer han:

- Ja, det tror jeg ikke de gider.

Leo Pedersens anden store passion er at rejse. Selvom han har arbejdet i Korsør det meste af sit liv, viser et stort verdenskort bag ham med forskelligt farvede tegnestifter alle de steder, han har besøgt. Og i bogreolen står en stor mappe fyldt med notater fra hans rejser.

Dem deler han gerne med nogen, der vil lytte, og han glæder sig til, at de unge bliver ansat.

Gode erfaringer i Horsens Slagelse Kommune er ikke den første med idéen om at ansætte unge mennesker, der kan lave sjove aktiviteter med borgerne på plejecentrene. I Horsens Kommune har man gjort det siden 2018, og kommunen har udfoldet idéen på 13 plejehjem.

Charlotte Fønss Gjørup er ældrechef i Horsens Kommune, og hun fortæller, at kommunen har rigtig gode erfaringer for initiativet, hvor de unge bliver kaldt for "spirer."

- Overordnet har det fungeret over al forventning. Det har givet et frisk pust i hverdagen, både til borgerne og til personalet, siger hun.

- Vi har oplevet, at de unge spirer, der kommer hos os, er meget optagede af at ville være en del af det plejehjem, de bliver ansat på. De går aktivt ind i at snakke med vores beboere, de spørger ind til det levede liv, interesser og sådan videre. Artiklen fortsætter under billedet...

Leo Pedersen er en af de beboere på Plejecenter Blomstergården, der glæder sig til, at der kommer unge for at lave aktiviteterne sammen med ham og de andre borgere.

Selvom Christina Lydolph Aaberg i Slagelse håber, det vil give mere tid til de fastansatte at have unge ansat på plejecentret, er erfaringen i Horsens fra Charlotte Fønss Gjørup, at det ikke nødvendigvis giver mere tid.

- Vores spirer varetager ikke plejeopgaver elle andre opgaver, vores faste personale optager. De tager ikke arbejde fra andre, de er flødeskummet på lagkagen, siger hun.

- Det er klart, hvis personalet normalt ville sidde og drikke en kop kaffe og i mellemtiden skal dokumentere noget i journalen, så vil det under alle omstændigheder give mere fleksibilitet - men jeg vil ikke sige mere tid, for man kan ikke overdrage ansvaret til de unge, tilføjer ældrechefen.

De unge i Slagelse skal heller ikke varetage plejeopgaver.

Flere unge til uddannelserne Endnu en positiv konsekvens, som Christina Lydolph Aaberg håber, de unge ansættelser kan afføde, er en interesse for faget og branchen.

- Det er ikke en hemmelighed, at vores område har svært ved at rekruttere, og vi vil gerne gøre det interessant. Det, tror jeg, er en god måde at gøre det på, siger hun.

I slutningen i af september skrev Ekstra Bladet, at en opgørelse for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viste, at fire ud af ti ledige SOSU-assistentstillinger ikke blev besat i perioden september 2020 til februar 2021.

I den forbindelse opfordrede social- og ældreminister Astrid Krag (S) netop kommunerne til at ansætte teenagere - og for nyligt slog ministeren vejen forbi Horsens for at få inspiration fra "spirerne."

I Horsens Kommune tænker ældrechefen ikke, at det lyder usandsynligt, at ansættelserne af de unge kan inspirere dem til at vælge eksempelvis en SOSU-uddannelse til.

- Man kan sige, de får snuset til vores fag. Der er nogen, der får vækket interesse for det, siger Charlotte Fønss Gjørup.

Christina Lydolph Aaberg håber på at få omkring 25 ansøgere. Da hun snakkede med Sjællandske, havde 10 unge sendt en ansøgning. Hun fortæller desuden, at de unge vil blive tilknyttet faste grupper af borgere, så der kan snakkes om de samme emner for gang til gang, og at de unge og ældre vil blive forsøgt matchet, så de passer til hinanden.

Der er ansøgningsfrist på stillingerne den 10. oktober.