En 63-årig tidligere plejefar anklages for seksuelle overgreb begået i 2006 og starten af 2007.

Plejefar under anklage: Voldtog otteårig pige dagligt

Slagelse - 24. september 2019 kl. 06:00

Sag om formodet vold og voldtægt af en otteårig plejedatter oprulles i næste uge ved Retten i Næstved.

Den tiltalte - en i dag 63-årig mand fra Midtfyn - anklages for som plejefar at have udsat pigen for seksuelle overgreb, trusler, vold og mishandling tilbage i 2006 på en adresse i Skælskør. Det skriver Sjællandske.

Anklageskriftet ligner, på flere punkter til forveksling, de tiltaleforhold, en plejefar - også fra Skælskør - blev dømt for i 2008. Dengang blev en 52-årig mand, der i dag har fået nyt navn, dømt for sexmisbrug af to palæstinensiske søstre og vold mod tre af de i alt fire søskende, der boede på opholdsstedet Tværhøjgaard i Skælskør.

Hovedpersonen i denne sag anklages blandt andet for voldtægt efter straffelovens §216, stk. 2, ligesom han tiltales for fra januar 2006 til 13. februar 2007 at have gjort daglige seksuelle tilnærmelser i forhold til pigen, der på gerningstidspunktet var otte år gammel.

Han anklages eksempelvis for at have haft samleje og andet forhold end samleje med pigen, idet han »næsten dagligt«, som det fremgår af anklageskriftet, er kommet ind på pigens værelse, hvor han har beordret hende til at tage tøjet af. Herefter har han stukket kuglepenne op i hende, samtidig med at han har onaneret og ifølge anklagen »manipuleret sit lem til sædafgang«.

Pigens blufærdighed er ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blevet krænket. Senere i løbet af rædselsåret er onanien desuden blevet til deciderede samlejer med pigen.

Anklageskriftet beskriver tiltalen mod plejefaren, og hvad politiet betragter som hændt på adressen i Skælskør. Et spørgsmål er dog, hvorfor ingen har lagt mærke til noget som helst.

Plejefaren har angiveligt gjort sit for at holde de daglige voldtægter hemmelige. Han tiltales således også for trusler efter straffelovens §266, idet han igennem hele perioden skal have sagt til plejedatteren, at hvis hun ymtede det mindste over for nogen andre, så ville han slå hende ihjel.

Mens det seksuelle misbrug angiveligt har fundet sted, har han desuden også - ifølge anklageskriftet - tildelt pigen kraftige lussinger og slag på kroppen.

Sagen er for retten 2. og 3. oktober.