63-årig mand tiltales for voldtægt og daglige krænkelser af plejedatter tilbage i 2006 og 2007.

Plejefar tiltalt igen: Voldtog pige dagligt i over et år

En 63-årig mand, der ifølge Sjællandskes oplysninger er identisk med den plejefar fra Skælskør, der i 2008 blev idømt fem års fængsel for seksuelle overgreb mod fire søstre, sidder endnu engang tiltalt. Han skal for Retten i Næstved på torsdag.

Ifølge anklageskriftet, som Sjællandske har fået aktindsigt i, stod overgrebene i den verserende retssag på fra januar 2006 til februar 2007 - det vil sige for 13 år siden - og er gået ud over en på gerningstidspunktet blot otteårig pige. Hans egen plejedatter.

Hvorfor sagen først kommer for nu, er uvist, ligesom det skal siges, at retssagen allerede var kalenderlagt i efteråret. Her blev den imidlertid udsat grundet forsvarerens ønske om »yderligere efterforskning«, lyder det hos anklagemyndigheden ved Sydsjællans og Lolland-Falsters Politi.