En tidligere plejefar fra Skælskør sidder på anklagebænken ved Retten i Næstved i en sag om vold og overgreb mod en blot 10-årig pige. Men det er ikke første gang, han må den mølle igennem. Sidst blev han idømt fem års fængsel.

Send til din ven. X Artiklen: Plejefar anklaget for vold og overgreb: - Plejebørn lyver for at få penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejefar anklaget for vold og overgreb: - Plejebørn lyver for at få penge

Tirsdag afgav en 64-årig tidligere plejefar første gang forklaring i en sag om vold og overgreb. Her nægtede han sig skyldig og bedyrede, at flere tidligere plejebørn slet og ret lyver for at få erstatning.

Slagelse - 07. oktober 2020 kl. 06:09 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

I 2009 modtager tre søstre hver især en erstatning på 100.000 kroner af Slagelse Kommune.

Pengene får de, da en plejefar bliver idømt fem års fængsel for vold og seksuelle overgreb, der skulle være fundet sted fra 1999 til 2004, mens søstrene var i pleje som børn, og kommunen ellers modtog op til flere underretninger.

Og nu er en ny sag med samme plejefar for retten. En sag, hvor han som i den første nægter sig skyldig.

Denne gang handler det om en på tidspunktet 10-årig pige, som den tidligere plejefar skulle have voldtaget, truet og slået fra december 2005 til februar 2007, hvor pigen var i pleje hos ham og hans kone, der boede og havde et opholdssted i Skælskør.

Men pigen lyver, bedyrede manden ved sagens første retsmøde i går, tirsdag, da han sad i vidneskranken ved Retten i Næstved. Og hun er blevet inspireret af de tre andre plejebørn fra den tidligere sag, som han i 2009 blev dømt skyldig i, mener han.

- Det kan ikke dreje sig om andet, for der har ikke været noget, forklarede han i retten, mens han blev foreholdt anklageskriftets punkter, der kan risikere at sende den tidligere plejefar bag tremmer - for anden gang.

- De lever jo af det her (pengene fra erstatning, red.), slog tiltalte fast.

Ramt af stress I retten fremstod den tidligere plejefar rolig, da han sad ved vidneskranken iført jeans og en skjorte. Men flere gange undervejs rystede han på hovedet med sit grå hår, når han blev foreholdt anklageskriftets punkter.

Selv om han nægter sig skyldig, er det dog første gang, at manden selv vidner i sagen. Den 10. april sidste år måtte politiet således sigte ham skriftligt, da tiltalte ikke ønskede at lade sig afhøre.

Og da sagen gik for retten første gang tidligere i år, udeblev han fra flere ellers afsatte retsmøder. Det skyldtes ifølge manden, at han var blevet ramt af en akut stress-reaktion som følge af sagen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Nanna Hansen (i midten) og Sapran Hassna (tv.) er kendt som »Skælskør-pigerne« på grund af de overgreb, de var udsat for under deres ophold i en plejefamilie i den tidligere Skælskør Kommune. Nu er plejefaren igen stillet for en dommer for nye anklager om overgreb. Han mener, samtlige plejebørn lyver.



Anmeldelsen, som har sendt plejefaren i vidneskranken nu for anden gang, modtog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fra plejedatteren i oktober 2017. Altså ti år efter, hun blev fjernet fra familien som følge af den første sag mod plejefaren, hvor seksuelle overgreb og vold mod tre af fire søstre skulle være foregået fra 1999 til 2004.

Med mistanken, og mens sagen kørte i 2007, mistede manden og hans kone, der sammen har to sønner, deres plejetilladelse.

Har før fortalt om overgreb Siden 1999 havde de to et opholdssted i Skælskør, hvor de var godkendt til at have fire børn i pleje ad gangen. De fire søstre, der tidligere har lagt sag an mod plejefaren, var de første plejebørn.

Men i 2001 begynder kommunen at modtage flere underretninger blandt andet fra børnenes læge og en pædagog. Som følge heraf blev det ene plejebarn fjernet fra familien i 2002, og tre år senere - i 2005 - blev også hendes tre søskende fjernet.

"Hun havde jo fortalt om 17 overgreb, før hun kom til os."

- Tiltalt 64-årig, tidligere plejefar - Tiltalt 64-årig, tidligere plejefar Alligevel flytter pigen, som den nuværende sag handler om, ind hos selvsamme familie senere det samme år.

Den dengang 10-årige pige kom netop fra et opholdssted, hvor hun havde fortalt en psykolog om andre seksuelle overgreb, der skulle være fundet sted. Og ifølge den 64-årige tidligere plejefar var »den slags historier« ikke usædvanlige.

- Hun havde jo fortalt om 17 overgreb, før hun kom til os, bedyrede han i retten.

Under sin forklaring fortalte han, hvordan pigen »havde vanskeligheder« og »kom fra en elendig opvækst«. Hendes evner til at læse, skrive og regne var mangelfulde, ligesom hun havde svært ved at agere socialt.

Plejefar: Jeg holdt afstand På grund af den svære opvækst og psykolograpporterne, som plejefamilien havde læst, holdt plejefaren generelt afstand til den 10-årige pige, forklarede han ved Retten i Næstved.

De andre plejebørn kunne han blandt andet godt finde på at give et bad, men dette gjorde han aldrig med hende, sagde han som eksempel.

"Hun var ikke en pige, hvor man tænkte: »Nu tager jeg hende lige på skødet og nusser hende lidt,«"

- Tiltalt 64-årig, tidligere plejefar "Hun var ikke en pige, hvor man tænkte: »Nu tager jeg hende lige på skødet og nusser hende lidt,«"- Tiltalt 64-årig, tidligere plejefar - (navn udeladt, red.) er ikke ligefrem den pige, der indbød til, at man kunne komme tæt på hende. Hun var ikke en pige, hvor man tænkte: »Nu tager jeg hende lige på skødet og nusser hende lidt,« forklarede den tidligere plejefar.

I 2016 - da pigen har været i pleje i cirka et halvt år - bliver hun undersøgt af en læge, der blandt andet konstaterer »normale slimhinder« og en jomfruhinde, der ikke er sprunget. Men andre ord viste undersøgelsen normale forhold og en krop, der svarer til en pige på 10 år, fremgik det ved tirsdagens retsmøde.

Pigen, der i dag er en kvinde i 20'erne, skulle under tirsdagens retsmøde afgive sin forklaring af forløbet. Det foregik dog for lukkede døre, hvorfor pressen ikke kender hendes side af sagen.

Sagen fortsætter torsdag, hvorefter der forventes dom mandag d. 12. oktober.