Plejefamilie føler sig svigtet: Ankestyrelsen afviser at hjælpe

Ankestyrelsen afviser at gå ind i sag om fjernelse af plejebarn. Plejefamilie føler sig magtesløs.

Slagelse - 11. december 2017 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En plejefamilie fra Korsør er i vildrede. Plejeforældrene er netop blevet godkendt på ny, men alligevel ser det ud til, at de taber kampen mod Slagelse Kommune.

Plejefamilien fik i august fjernet en nu syvårig plejedatter, som har boet hos familien, siden hun var et halvt år gammel. Det skete angiveligt grundet samarbejdsproblemer med Slagelse Kommune, som umiddelbart ingeting har med barnet at gøre, men blot beror på det faktum, at plejeforældrene har holdt kommunen i kort snor og råbt op, når noget ikke var i barnets tarv - ikke mindst når kommunen har skiftet samværsplan for barnet, hvilket er sket adskillige gange.

Faktisk har man haft 29 samværsplaner, seks sagsbehandlere og lige så mange forskellige plejekonsulenter på seks år. Og det har familien kritiseret.

For plejefamilien, hvis navne er kendt af Sjællandske, men ønsker anonymitet af hensyn til den syvårige pige, er vejen mod at få hende tilbage i hjemmet dog nu blevet endnu mere kuperet.

Ankestyrelsen afviser med skrivelse til familien og dennes advokat, at man ikke agter at gå ind i sagen og klagen over Slagelse Kommune.

- Som borgere føler vi os svigtet. Vi bliver helt bedrøvede af at tænke på alt det, der er sket. Det er et stort svigt, at ingen har undersøgt sagen, og at heller ingen vil gøre det, lyder det fra plejefamilien.

Ifølge Slagelse Kommune er der flere årsager til opsigelsen i august. I alt fem, hvoraf den ene angiveligt omhandler tilsynets tvivl om plejefamilien.

- Men da vi havde besøg den 28. november, blev vi jo godkendt som plejefamilie helt uden anmærkninger og bekymringer, og hvordan kan det lade sig gøre? Hvis ikke vi må have en pige, som har boet hos os altid og har det godt, hvorfor kan vi så have et andet plejebarn, lyder det fra plejemoren.

