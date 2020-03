Artiklen: Pleje af ældre sikres via flytning af personale fra lukkede skoler

Ældrechef Charlotte Kaaber har flere muligheder for at sikre både pleje og rengøring hos kommunens ældre borgere. Ingen er i karantæne, så hjemmeplejen skal bruge værnemidler, som der er mangel på. Undgå høflighedsbesøg på plejecentre.

- Vores mål er at opretholde vores nuværende plejeniveau for vores ældre borgere. Både på plejecentrene og hjemme privat. Også hvis vi løber ind i sygemeldinger hos vores medarbejdere, siger Charlotte Kaaber, der er centerchef for sundhed og ældre - i daglig tale ældrechef.