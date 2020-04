Artiklen: Plantetyve sigtet for at smide affald i naturen

Politiet fik lørdag klokken 23.10 en anmeldelse om, at der var blevet smidt 5-6 sække med affald på en vendeplads.

Politiet fandt frem til en 45-årig mand og en 40-årig kvinde, der begge var fra Vemmelev, og det viste sig, at de desuden var i besiddelse af 18 planter, som var blevet stjålet fra et byggemarked tidligere.

De to personer blev derfor sigtet for både tyveri og for at overtræde naturbeskyttelsesloven.