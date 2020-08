Se billedserie Der blev talt og sprittet, både når man kom og gik fra plantemarkedet ved vikingeborgen Trelleborg. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Plantemarked med snak i fokus og coronatælling både ud og ind

Stor tilstrømning til den anden udgave af plantemarked ved vikingeborgen Trelleborg med både professionelle og private plantesælgere.

Slagelse - 23. august 2020

- Parkeringspladsen her ved Trelleborg er et dejligt område at holde plantemarked i. Vi har omkring 20 både private og professionelle stadeholdere, der sælger planter. Salget er naturligvis vigtigt, men mest er det nu, at have- og plantefolk her mødes til en god havesnak, siger Mogens Gammelgaard fra Skælskør. Han er formand for Haveselskabets Sydvestsjællands-afdeling, der har knap 800 medlemmer fordelt på Sorø, Ringsted. Slagelse og Fuglebjerg - oprindelig det tidligere Sorø Amt. Formanden tilføjer, at netop snakken er vigtig, for ellers kunne man bare købe ind på en planteskole.

Tilstrømningen til markedet er stor lige fra åbningen klokken 10 lørdag. Forklaringen er givet, at det er første plantemarked i år, da coronapandemien aflyste de ellers planlagte markeder ved forårstide.

Der tælles og sprittes Det maksimalt tilladte antal forsamlede nærmer sig hurtigt de tilladte 100. Haveselskabet søger for med to tælleapparater at holde styr på antallet af plantekøbere ved at tælle og spritte dem, både når de går ind på pladsen, og forlader den igen.

Vilde haver Gartner og haveplantekonsulent Finn Bruun og ejer af planteskolen Stenlille Stauder er en af de professionelle plantesælger. Han er kendt for sin store viden om og interesse for stauder og græsser. Han har masser af såkaldte prærieplanter med, der som navnet fortæller oprindelig stammer fra de amerikanske prærier.

- Det bliver mere og mere populært at indrette sin have mere vild og mindre veltrimmet. At give plads til blandt andet græsser og dermed fremme de gode forhold for insekter og i sidste ende en øget biodiversitet, siger Finn Bruun. Tilbage i 2007 designede og beplantede han Birkegårdens præriehave. En præriehave har han også skabt i Stenløse som del af Stenlille Stauder.

Skaldet mand Mogens Møller fra Slots Bjergby er med på markedet som privat haveejer. Han tilbyder nogle iøjefaldende planter, som han ikke har kunne finde navnet på.

- Vi søgt i bøger og på Google, men har ikke fundet det præcise navn på planten endnu, så vi bruger navnet »Den skaldede mand«. Jeg tager 30 kr. for de små og 50 kr. for de store, siger Mogens Møller. Han har hele livet interesseret sig for have og planter, men mener som 85-årig, at alderen er begyndt at trykke en smule. »Den skaldede mand« er et slags løg, hvorfra der i midten skyder nogle lange flotte grønne stængler ud.

Frostfri kræver plads En anden professionel plantesælger er 66-årige Annelis Pedersen. Sammen med Karen Hansen udgør hun »Pelargoniepigerne.dk«.

De har samlet på pelargonier siden 2007. I dag har de hver en samling på 300 forskellige, ligesom de på det seneste har rettet deres blomsterfokus mod vildarter og primærhybrider, som der nu er over 150 forskellige af i samlingen hos pelargoniepigerne.

- Salg af pelargonier her i sensommer og efterår er som regel lidt op ad bakke, fordi planeterne ikke tåler frost. Derfor møder jeg mange mulige købere, der vælger at takke nej, fordi de mangler plads til den frostfrie opbevaring, siger Annelis Pedersen. Hun regner dog med, at hun nok skal få solgt nogen til en pris på 30 kr. stykket.

At dømme efter den store tilstrømning af mulige plantekøbere synes en ny fast havemarkedstradition at være skabt ved vikingeborgen Trelleborg, som efter plantekøb er oplagt at besøge.