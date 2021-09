Planklagenævn afviser klage over byggeri - forundring i grundejerforening

I Grundejerforeningen Højåsen mener man, at nybyggeriet på Højåsen 1 er for højt i forhold til de øvrige huse i området, men Planklagenævnet har nu slået fast, at Slagelse Kommunes dispensation til byggeriet er orden. Fordi der ikke er konkrete bestemmelser i lokalplanen om højde. Foto: Arne Svendsen

Grundejerforeningen Højåsen afvist af Planklagenævnet, der giver Slagelse Kommune ret i afgørelse omkring nybyggeri på Højåsen 1, som grundejerforeningen mener er for højt.

Slagelse - 11. september 2021

Der var ikke tale om en ulovlig byggetilladelse, da Slagelse Kommune sidste år gav byggetilladelse til byggeriet af et hus på Højåsen 1 i Skælskør.

Det har Planklagenævnet nu slået fast i en længe ventet afgørelse af en klage, som var indgivet af Grundejerforeningen Højåsen.

Grundejerforeningen mener, at huset er blevet for højt i forhold til de øvrige huse, der ligger på en skråning.

- Det ligger i alt 65 centimenter højere end det burde, sagde Povl Bjarne Jensen, sekretær i grundejerforeningen, da han sammen med grundejerforeningens formand Benny Christiansen fortalte om sagen til Sjællandske i slutningen af juni.

De to mente, at Slagelse Kommunes byggetilladelse var i strid med både lokalplanen for området og med bygningsreglementet.

I lokalplanens formålsbestemmelse i paragraf 1 står der, at man skal »indpasse de nye boliger naturligt i det skrånende terræn ud mod det åbne landskab mod vest«.

Mens der i bygningsreglementets paragraf 456 står, at kommunalbestyrelsen ved fastlæggelse af niveauplaner i forbindelse med byggeri på skrånende terræn skal tage hensyn til »terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omkringliggende bebyggelse«.

Medhold til kommune Planklagenævnet skriver dog i sin afgørelse, at »formålsbestemmelsen i lokalplanens § 1 fastsætter alene overordnede målsætninger om blandt andet at indpasse de nye boliger naturligt i det skrånende terræn ud mod det åbne landskab mod vest.«

- En lokalplans formålsbestemmelse afgrænser nærmere de formål, som skal varetages med planens øvrige og mere detaljerede bestemmelser om for eksempel anvendelse og udformning af bebyggelse. Et forhold, som ønskes reguleret gennem lokalplanen, kan således ikke sikres gennem formålsbestemmelsen alene, men skal komme til udtryk i planens konkrete bestemmelser. Planklagenævnet finder på den baggrund, at forholdet er umiddelbart tilladt efter lokalplanens §1, hedder det i afgørelsen.

Der dermed slår fast, at kommunens afgørelse gælder.

Forundring og glæde Povl Bjarne Jensen fra Grundejeforeningen Højåsen er ikke uventet utilfreds med afgørelsen.

- Det er en meget beklagelig afgørelse, og jeg er forundret over, hvordan man kan give tilladelse til et byggeri, der i den grad skiller sig ud fra den øvrige bebyggelse i området, siger Povl Bjarne Jensen.

Han er især uforstående overfor, at kommunens sagsbehandler havde angivet en bestemt kote-højde til bygherren, hvis lokalplanen skulle overholdes, men efterfølgende fik bygherren så lov til at bygge højere alligevel.

Bygherre Torben Olsen siger hertil, at kommunens sagsbehandler gav byggetilladelse til den aktuelle højde, fordi Torben Olsen argumenterede for, at højden var fastsat efter samme principper om mange andre byggesager i området.

- Jeg er naturligvis glad for afgørelsen, som jeg dog også havde ventet ville betyde, at vi fik medhold. Men sagen har da givet anledning til lidt usikkerhed, og ikke mindst min kone blev meget påvirket af, at grundejerforeningens bestyrelse gik offentligt ud med sagen i avisen. Jeg har da talt med flere grundejere i området, der ikke er enige med bestyrelsen, siger Torben Olsen.

Naboer går næppe videre med sag

Afgørelsen fra Planklagenævnet kan ikke ankes, og men ifølge Povl Bjarne Nielsen har de nærmeste naboer mulighed for via deres retshjælpsforsikring af lægge sag an.

- Det kan ske med henvisning til overtrædelse af Bygningsreglementet, som Planklagenævnet ikke har forholdt sig til, siger Povl Bjarne Jensen

En af naboerne er Suni Lamhauge, Højåsen 44, der dog ikke umiddelbart har planer om at gå videre med sagen.

- Men det er godt nok et stort hus, siger Suni Lamhauge, der har fået taget sin udsigt i forbindelse med byggeriet.