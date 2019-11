Se billedserie Gry Stampe i det nye showroom i Dalmose på Hovedgaden 19. Bordene blev til en levevej, da der på grund af sygdom pludselig var behov for at tænke anderledes. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Plankeborde blev et vendepunkt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plankeborde blev et vendepunkt

Slagelse - 05. november 2019 kl. 09:09 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

iværksætter: Det var et legatophold på Sano Skælskør, der i første omgang satte Skælskør på landkortet hos Gry Stampe. For tre år siden fik hun konstateret psoriasisgigt halvvejs henne i sin graviditet.

En diagnose der blev et radikalt vendepunkt for 36-årige Gry Stampe, der siden ad snirklede omveje har ført til, at hun den 1. september i år flyttede ind på Lovsøvej i Skælskør med sin kæreste, Thomas Amdi, og deres fælles søn Mathias Stampe Amdi på snart tre år.

- Vi boede i Store Kongensgade, hvor vores have var Kongens Have, og jeg er vokset op i København K, siger Gry Stampe, hvis cv er præget af mangfoldighed, ihærdighed og livsmod.

- Vi var ét mål fra at komme til OL, siger Gry Stampe, der gennem sin tid i gymnasiet var Team Danmark-elev og på ishockeylandsholdet. Det manglende mål og den bristede drøm om at deltage i OL fik hende i stedet til at rejse ud i verden med rygsækken på ryggen og fast besluttet på at lære engelsk.

Rejsen verden rundt endte med at vare fire år med længere ophold i blandt andet Sydney, Thailand og London, og i London valgte hun at blive så længe, at hun fik en uddannelse i business administration i hus.

Hjemvendt til København efter syv år i udlandet, blev der bygget på med en kandidat i forretningsudvikling på Copenhagen Business School, og en karriere som både analytiker, forretningsudvikler og it-konsulent tog sin begyndelse.

Og her kunne det egentlig være forsat, hvis ikke en diagnose på psoriasisgigt i rygsøjlen var kommet i vejen.

En diagnose, der kastede Gry Stampe rundt i sundhedssystemet gennem to år, og som kunne have sendt hende på pension, hvis hun havde valgt at benytte sig af den forsikring, hun faktisk havde via sin arbejdsgiver.

- Min kæreste havde et ret grimt spisebord, så da jeg en dag var alene hjemme, besluttede jeg mig for at lave et nyt til ham, siger Gry Stampe om den impulsive idé, der siden har haft vidtrækkende konsekvenser.

Da kæresten kom hjem, stod plankebordet færdigt, og lejligheden i Store Kongensgade var fyldt med byggestøv. Via Facebook, venner og familie gik rygtet om det gedigne og rustikke træbord, og det ene bord blev hurtigt til flere, og Gry Stampe tog en beslutning.

- Jeg blev nødt til at gøre noget. På det tidspunkt kunne jeg kun sidde ned et kvarter ad gangen og dårligt gå, så at fortsætte en akademisk karriere med et stillesiddende arbejde var slet ikke en mulighed, fortæller Gry Stampe.

Da hun samtidig opdagede, at hun ved det fysiske arbejde kunne holde smerterne i hævd, gav det mening at give bordene en chance.

- At jeg tog beslutningen, gjorde en forskel, og jeg tror på, at hvis man holder fast i det positive, bliver resultatet også positivt, siger Gry Stampe, der i løbet af de seneste par år har haft travlt med designe bordben, slibe planker, blande olier og i øvrigt skabe en bæredygtig forretning med første værksted og showroom i Køge, så i Store Kongensgade i København, og senest i Århus.

Sidste fredag kom turen så til Dalmose, hvor Gry Stampe med sit firma StampesPlanker er flyttet ind i det tidligere Da'core i Dalmose på Hovedgaden 19 med både værksted og showroom .

Her har hun 2000 kvadratmeter at save, slibe og oliere på, og et hjørne hos Skrot og Spot, som fungerer som showroom.

- Vi havde egentlig i længere tid satset på Sorø, men da vi nærmest ved et tilfælde opdagede, at priserne for et hus var det halve i Skælskør, skulle byen have en chance, fortæller Gry Stampe.

Det blev til en weekend hos en af dem, som hun havde været på Sano med. En weekend, hvor Skælskør vandt på ro, hygge og stemning.

- Skælskør er en rigtig hyggelig by, fjorden er skøn, og her er alt, hvad vi skal bruge, siger Gry Stampe, der også nyder at være kommet væk fra storbyens stress og jag - ikke mindst på Mathias vegne.

- På en måde er det lidt som at få et barn. Man ved ikke helt, hvad man går ind til, før man står midt i det, siger Gry Stampe, der trods sit liv som københavner og globetrotter tror på en godt fremtidigt match med Skælskør.

Og bordene. De sælger landet rundt.

- Spisebordet er hjemmets samlingspunkt, og det er vigtigt for mig, at bordet er funktionelt, og at det kan holde til at blive brugt, uden at man skal bekymre sig om pletter fra rødvin og karrysovs, siger Gry Stampe. Hun forsøger at holde prisen på bordene nede i et fornuftigt leje ved at satse på den finish, som er synlig, og som giver mening.

- Du kan sagtens danse på bordene, supplerer hun med tanke på de 40 kilo tunge stålben, der både giver stabilitet, og som er med til at give bordene et eftertragtet miks mellem det feminine og maskuline.

- Jeg leverer selv alle mine borde. Jeg vil være sikker på, at kunden er tilfreds, siger Gry Stampe, der leverer omkring 40-50 borde om måneden. I sortimentet hos Stampesplanker er siden begyndelsen kommet både hylder, bænke, lamper, stole og sågar service med.

- Stilen er rustik med fokus på hjemlig hygge, siger Gry Stampe, der nu hellere end gerne modtager besøg i værkstedet i Dalmose på onsdage, eller i showroomet fredag, lørdag eller søndag.

Og skulle man have et helt særligt ønske i træ, så klarer Gry Stampe også det.

Se mere på stampesplanker.dk