Planer om padeltennis tager form

Meget tyder på, at der i nær fremtid også kan spilles padeltennis i Skælskør. Enkelte ting skal dog falde på plads først.

19. juni 2021

Padeltennis buldrer frem i verden i stort set samme fart som den bold, der sammen med to padelbats, to spillere og fire omsluttende vægge udgør sporten, som er for alle med sans for og lyst til ketcher-sport.

Spillet har sin oprindelse i Mexico i 1960´erne, og siden har bolden fløjet gennem luften i sin sejrsgang rundt i verden.

Slagelse har allerede placeret sig på landkortet, hvor der i de tidligere Malaco-bygninger bliver spillet padeltennis på livet løs.

Og snart bliver Skælskør måske næste sted at svinge sit padelbat.

Planen er klar I hvert fald har kultur- og fritidsudvalget netop skulle forholde sig til en ansøgning om et kommercielt padeltennisanlæg med to baner i Skælskør.

Ansøgeren har selv i sin ansøgning taget udgangspunkt i arealerne ved Skælskørhallen, som i forvejen bliver benyttet af både foreningen Skælskør Solskinsmotion - og herunder klubbens krolfspillere - og lejlighedsvis en hundeklub.

Det forslag er hverken administration eller udvalg udmiddelbart begejstret for, da det betyder, at der i så fald bliver behov for at finde andre egnede arealer at etablere nye baner på til de eksisterende brugere af arealet.

Fritidsafdelingen, planafdelingen og entreprenørservice - alle i kommunalt regi - har derimod foreslået ansøgeren arealer, der ligger i forlængelse af Skælskør Tennisklub.

Positiv dialog Et forslag som ansøger finder positivt, hvorfor vedkommende også allerede har været i dialog med tennisklubben om de 2.300 kvadratmeter, som det drejer sig om.

De to baner, som er ønsket fra ansøgers side skal hver være 20x11 meter og uden overdækning.

Siden ansøgningen er landet på kommunes bord, har begge forslag været i høring hos relevante foreninger samt Børnehaven Hesselgården. Ved en fejl er hverken Skælskørhallen eller Skælskør Badmintoncenter imidlertid blevet hørt i første omgang, hvorfor de har fået en anden og senere høringsfrist.

Opbakning og forbehold I de to høringssvar, der indtil videre er kommet retur, er der opbakning til idéen om et padeltennis-anlæg, men fra Hesselgårdens side er man samtidig bekymret for stigende trafik og deraf opkørte veje om vinteren, ligesom institutionen gerne vil have råderet over banerne i et vist antal timer i forbindelse med et treårigt læringsforløb, levende legekultur, som institutionen er i gang med i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole og Slagelse Kommune.

Skælskør Tennisklub på sin side gør i sit høringssvar opmærksom på vigitgheden af fortsat at råde over et sted mellem seks og ti parkeringspladser.

På kultur- og fritidsudvalgets møde for nylig gik udvalget med forslaget, der vil gøre padelklub og tennisklub til kommende naboer. Men selv om kommunen dermed bakker op, er det ansøgeren selv, der skal sørge for at indhente byggetilladelse, hvorfor der endnu kan gå lidt tid før padeltennis også har indtaget Skælskør i sin sejrsgang verden rundt.